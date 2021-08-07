В России объяснили смену Зеленским силовиков

Кадровые чистки в офисе украинского президента Владимира Зеленского могут быть связаны с прошедшим саммитом президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Такое мнение высказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев.
«Лидеры США и России договорились снизить градус напряженности на Украине. После этого американцы дали указание Зеленскому сменить тех силовиков, которые настроены на конфронтацию, — заявил он в интервью «Известиям».
Их преемники по словам эксперта, будут более миролюбивы, применительно к ситуации в Донбассе. Евсеев напомнил, что в августе с Зеленским планирует встретиться президент США. Предвидя будущие требования Байдена, Зеленский уже сейчас занялся чисткой своего аппарата.
Ранее сообщалось, что в отставку ушел министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Позднее украинский президент уволил главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, начальника Генштаба страны Сергея Корнийчука, замглавы МВД Антона Геращенко и главу нацполиции Киева Андрея Крищенко.