В России объяснили смену Зеленским силовиков

«Лидеры США и России договорились снизить градус напряженности на Украине. После этого американцы дали указание Зеленскому сменить тех силовиков, которые настроены на конфронтацию, — заявил он в интервью «Известиям».

Их преемники по словам эксперта, будут более миролюбивы, применительно к ситуации в Донбассе. Евсеев напомнил, что в августе с Зеленским планирует встретиться президент США. Предвидя будущие требования Байдена, Зеленский уже сейчас занялся чисткой своего аппарата.