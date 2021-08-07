Посол России: Запад ведет кампанию против российских вакцин

Западные государства ведут "целенаправленную кампанию против" российских медицинских препаратов, в частности вакцин от коронавируса. Об этом заявил в пятницу посол России в США Анатолий Антонов , отвечая на вопросы СМИ.

"Запад отказывается признать, что наработки наших ученых способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов", - приводит его слова в ответ на вопрос об отношении американских партнеров к российской вакцине "Спутник V" пресс-служба посольства в Facebook.

В подтверждение своих слов глава российской дипмиссии напомнил, что "в ежегодном докладе Министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 год отмечается, что администрация использовала представительство Минздрава в Бразилии для того, чтобы убедить страну отказаться от "Спутника V". Он также отметил что, несмотря на готовность России "на транспарентной и недискриминационной основе" поставлять свою вакцину в этом вопросе РФ продолжает "сталкиваться с пресловутыми двойными стандартами".