Эксперт предупредил о серьезной опасности скриншотов

Управляющий партнер B&C agency Марк Шерман заявил, что у функции скриншота есть ряд минусов, особенно для крупных компаний, где немало конфиденциальных документов и данных. Об этом он рассказал в беседе с агентством "Прайм".

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Эксперт отметил, что именно скриншоты чаще всего являются причиной утечки данных. Причем с введением удаленки проблема стала острее, заявил он.

"Сотрудники, чтобы посоветоваться с коллегами, начали делать скриншоты и пересылать их в открытых мессенджерах", — сказал Шерман.

В результате в сеть попадают конфиденциальные сведения. Этим пользуются конкуренты, чтобы использовать информацию в своих целях, указал эксперт. Он рассказал, что цели при этом могут быть разными: от воровства бизнес-модели до публикации новостей, неблагоприятных для первой компании. Все это может причинить серьезный ущерб репутации бизнеса.