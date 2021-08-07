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Perseverance не собрал образец грунта с Марса

Национальная Служба Новостейиещё 5
38 минут назад

Марсоход Perseverance не смог собрать образец планетарного грунта Красной планеты. Об этом сообщает NASA.

Perseverance провалил попытку собрать грунт с Марса
Фото: nasa.govnasa.gov

«Данные, отправленные на Землю Perseverance, показывают, что во время первой попытки отбора проб не было собрано никаких горных пород», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте космического агентства.

Согласно переданным от аппарата данным, система отбора проб работала, однако телеметрия показала отсутствие грунта в пробирке по итогам операции. В NASA подчеркнули, что анализом ситуации займется специальная группа.

Экономика,Роскосмос,NASA,
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