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Миру предсказали дефицит морепродуктов из-за смертоносной вспышки коронавируса во Вьетнаме

Секрет Фирмы
1 час назад

Аналитики предупредили о нависшей над миром угрозе дефицита морепродуктов. Причиной такого сценария может стать резкое ухудшение эпидемиологической обстановки во Вьетнаме, который поставляет свою продукцию на ключевые рынки Китая, США и Южной Кореи.

Мир оказался под угрозой дефицита морепродуктов
Фото: ТАССТАСС

Строгий режим самоизоляции поставил под удар производителей морепродуктов и стал причиной остановки уже 70% местных компаний. О риске дефицита морепродуктов сообщил Bloomberg.

По сведениям агентства, в ближайшее время ожидаются серьёзные перебои в экспорте морских животных из Вьетнама.

В стране ввели строгие противоэпидемические ограничения для всех жителей страны из-за быстрого распространения смертоносной версии коронавируса «дельта».

Кроме того, вьетнамское правительство потребовало от производителей обеспечить своим работникам проживание прямо на производстве, чего большинство фирм не смогло сделать из-за высоких затрат.

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В результате индустрия разведения и добычи морепродуктов столкнулась с серьёзными проблемами. Около 70% компаний на юге Вьетнама уже приостановили свою деятельность.

Производство остальных снизилось на 50% из-за нехватки трудовых ресурсов и может упасть ещё на 30% по прогнозам экспертов.

Не лучшим образом во Вьетнаме обстоят дела и в сельском хозяйстве. Из-за ограничений оказалось некому выращивать и собирать урожай для зарубежных рынков, сообщил Bloomberg.

Все силы на юге страны брошены на борьбу с коронавирусом, из-за чего для сбора урожая пришлось привлекать военных.

По прогнозам Министерства сельского хозяйства Вьетнама, экспорт фруктов и овощей может снизиться на 30%. Для того чтобы справиться с перебоями, вьетнамские власти призвали всех рабочих, занятых в этих отраслях, срочно вакцинироваться.

Сейчас в сельском хозяйстве привито уже около 40% работников, а во всей стране с 98-миллионным населением прививку пока получили менее 1% жителей.

Экономика,Bloomberg,
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