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Президент Абхазии оценил роль России в событиях 2008 года

Lenta.ruиещё 3
56 минут назад

Президент Абхазии Аслан Бжания оценил роль России в событиях августа 2008 года в Южной Осетии. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидеер Абхазии оценил роль России в событиях 2008 года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Август 2008 года еще раз продемонстрировал всему миру, что великая Россия своих друзей в беде не оставляет. Благодаря решительным и своевременным действиям руководства России войска агрессора были разгромлены», — сказал политик.

Бжания добавил, что Грузия до сих пор не оставила мысли завоевать Абхазию и Южную Осетию.

«Именно поэтому Абхазия и Южная Осетия укрепляют свои вооруженные силы, наращивают военно-техническое сотрудничество с Россией. Мы будем вечно благодарны этой великой стране», — отметил президент.

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