Лидеер Абхазии оценил роль России в событиях 2008 года

Президент Абхазии Аслан Бжания оценил роль России в событиях августа 2008 года в Южной Осетии. Об этом сообщает РИА Новости.
«Август 2008 года еще раз продемонстрировал всему миру, что великая Россия своих друзей в беде не оставляет. Благодаря решительным и своевременным действиям руководства России войска агрессора были разгромлены», — сказал политик.
Бжания добавил, что Грузия до сих пор не оставила мысли завоевать Абхазию и Южную Осетию.
«Именно поэтому Абхазия и Южная Осетия укрепляют свои вооруженные силы, наращивают военно-техническое сотрудничество с Россией. Мы будем вечно благодарны этой великой стране», — отметил президент.