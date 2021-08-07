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Президент Абхазии полагает, что НАТО не исключает военного решения вопроса со страной

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Сценарий военного решения вопроса о независимости Южной Осетии и Абхазии не был снят с политической повестки НАТО. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания, сообщает ТАСС.

Сценарий НАТО: лидер Абхазии заговорил о войне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Хотел бы акцентировать внимание на недавних учениях в Черном море. Это говорит о том, что сценарий военного решения вопроса Южной Осетии и Абхазии с политической повестки дня блока НАТО и Грузии не сошел, и мы тоже будем делать соответствующие выводы. Хотелось бы, чтобы все было мирно, мы настроены таким образом", - подчеркнул политик по итогам переговоров с югоосетинским коллегой Анатолием Бибиловым.

Однако, считает он, страны должны находиться "во всеоружии" и быть готовыми к последствиям подобных учений.

Он отметил, что после военных действий ситуация никогда не возвращается в прежнее русло, и некоторые государства могут быть разделены. Бибилов, в свою очередь, подчеркнул, что для обеих стран стратегическим партнером является Россия.

2 сентября 2008 года Грузия прервала дипломатические отношения с Российской Федерацией из-за признания ее независимости Абхазии и Южной Осетии.

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Недавно глава правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", экс-спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе заявлял, что страна не планирует их восстанавливать.

4 августа группа западных стран в совместном заявлении потребовала от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Заявление было распространено в Совете Безопасности ООН. Его подписали шесть стран-членов СБ ООН — Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США — вместе с примкнувшей к ним Албанией, которая вскоре должна занять место в совете. Группа стран осудила Россию за якобы "незаконное военное присутствие" в республиках.

Экономика,Аслан Бжания,Ираклий Кобахидзе,НАТО,Совбез ООН,ИТАР-ТАСС,
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