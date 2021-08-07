Сценарий НАТО: лидер Абхазии заговорил о войне

Сценарий военного решения вопроса о независимости Южной Осетии и Абхазии не был снят с политической повестки НАТО. Об этом заявил президент Абхазии Аслан Бжания, сообщает ТАСС.

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"Хотел бы акцентировать внимание на недавних учениях в Черном море. Это говорит о том, что сценарий военного решения вопроса Южной Осетии и Абхазии с политической повестки дня блока НАТО и Грузии не сошел, и мы тоже будем делать соответствующие выводы. Хотелось бы, чтобы все было мирно, мы настроены таким образом", - подчеркнул политик по итогам переговоров с югоосетинским коллегой Анатолием Бибиловым.

Однако, считает он, страны должны находиться "во всеоружии" и быть готовыми к последствиям подобных учений.

Он отметил, что после военных действий ситуация никогда не возвращается в прежнее русло, и некоторые государства могут быть разделены. Бибилов, в свою очередь, подчеркнул, что для обеих стран стратегическим партнером является Россия.

2 сентября 2008 года Грузия прервала дипломатические отношения с Российской Федерацией из-за признания ее независимости Абхазии и Южной Осетии.

Недавно глава правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", экс-спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе заявлял, что страна не планирует их восстанавливать.