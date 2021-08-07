Волейболисты России проиграли французам в финале Игр

Сборная России по волейболу уступила команде Франции в финальном поединке на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает «Чемпионат.com»

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Серебро токийской Олимпиады по волейболу досталось российской сборной. В финале она проиграла французской команде. Встреча завершилась со счетом 2:3. Счет по сетам 23:25, 17:25, 25:21, 25:21, 12:15.

Самым результативным игроком в российской команде стал Максим Михайлов, принесший команде 21 очко. Чуть менее, 20 баллов на счету Егора Клюки.

Сборная Франции никогда ранее на Олимпиадах не поднималась выше восьмого места. В 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро французы не сумели даже выйти из группы.

Для сборной России серебро в Токио - второе в истории. Первое было завоевано в 2000 году. Кроме того, в активе российского волейбола одно олимпийское золото и две бронзы.

Таким образом, в медальном зачете спортивного первенства в Токио российская олимпийская сборная занимает сейчас четвертое место, уступая Китаю, США и Японии.