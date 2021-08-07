Базы ВС США в Германии и Бельгии должны были быть переданы местным военным, но американцы отказались покидать объекты, прикрываясь российским фактором, пишет The Washington Times.

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Несколько лет назад вашингтонские чиновники рассматривали возможность сократить военное присутствие США в Европе. Идею, в частности, поддерживал тогдашний глава Белого дома Дональд Трамп, но задумка так и не была реализована, приводит "ПолитРоссия" материал американского издания.

По данным СМИ, Пентагон сохранил за собой контроль над шестью военными базами в Европе для противостояния с Россией. Военные объекты располагались на территории Германии и Бельгии. Они "должны были быть переданы принимающим странам", но в Вашингтоне пересмотрели свою позицию.

"В 2018 году растущая напряженность в Европе заставила Пентагон начать переоценку оставшихся объектов в регионе, даже в тот момент, когда президент Трамп настаивал на сокращении американского военного присутствия на континенте", — говорится в публикации The Washington Times.