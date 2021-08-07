В Белоруссии заявили о «козыре» против Тихановской

«Есть то, что я еще не буду, наверное, открывать (про Тихановскую), это всегда будет нашим козырем до определенного времени. И время, наверное, придет когда-нибудь открыть», – заявил Тертель в эфире телеканала СТВ, передает РИА «Новости».

«Пусть это будет на ее совести, а мы знаем, что у нас есть, что показать, когда в этом будет необходимость», – указал глава КГБ Белоруссии .

Тертель указал, что после выборов 2020 года Тихановская сама решила покинуть Белоруссию и уехать в Литву. Он напомнил, что политик просила власти страны оказать содействие в выезде и обустройстве ее дальнейшей жизни в Литве и «могла спокойно там жить и заниматься семьей, понимая, что она попала в такую трудную ситуацию».