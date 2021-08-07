Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В КГБ Белоруссии заявили о «козыре» против Тихановской

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

У белорусского руководства есть «козырь» против экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, заявил глава Комитета госбезопасности страны Иван Тертель.

В Белоруссии заявили о «козыре» против Тихановской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть то, что я еще не буду, наверное, открывать (про Тихановскую), это всегда будет нашим козырем до определенного времени. И время, наверное, придет когда-нибудь открыть», – заявил Тертель в эфире телеканала СТВ, передает РИА «Новости».

Он отметил, что, когда Тихановскую спрашивают, «даже видно, что она недоговаривает».

«Пусть это будет на ее совести, а мы знаем, что у нас есть, что показать, когда в этом будет необходимость», – указал глава КГБ Белоруссии.

Тертель указал, что после выборов 2020 года Тихановская сама решила покинуть Белоруссию и уехать в Литву. Он напомнил, что политик просила власти страны оказать содействие в выезде и обустройстве ее дальнейшей жизни в Литве и «могла спокойно там жить и заниматься семьей, понимая, что она попала в такую трудную ситуацию».

В США допустили новые санкции против Белоруссии

«Но мы знаем на 100% точно, с именами, фамилиями: с ней была проведена работа спецслужбами и не только спецслужбами Литвы. И в конечном итоге ее поведение резко поменялось», – заключил Тертель.

В конце июля президент США Джо Байден встретился с Тихановской в Белом доме, угостив ее «печеньками». До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.

После этого Тихановская выразила надежду на введение Соединенными Штатами «самых сильных» санкций против властей Белоруссии.

Экономика,Иван Тертель,Светлана Тихановская,Энтони Блинкен,Виктория Нуланд,Джозеф Байден,КГБ РБ,РИА Новости,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители