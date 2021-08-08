Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

МКС планируют подключить к ГЛОНАСС

Газета.Ruиещё 7
43 минуты назад

Международную космическую станцию (МКС) планируют подключить к российской спутниковой системе навигации ГЛОНАСС для повышения точности стыковки космических кораблей, сообщает журнал "Космическая техника и технологии".

МКС подключат к системе ГЛОНАСС
Фото: NASANASA

"В настоящее время для МКС ведется разработка новой аппаратуры АСН-КМ, работающей, как и АСН-К, по сигналам навигационной системы ГЛОНАСС и GPS", - сообщает научное издание.

На данном этапе российский сегмент МКС оборудован устройством АСН-М, которое работает и принимает только сигналы американской GPS. Системы, принимающие сигналы ГЛОНАСС (и одновременно GPS) устанавливают на космических кораблях "Союз МС" и "Прогресс МС" - она называется АСН-К. Разработчики новой системы для МКС утверждают, что использование ГЛОНАСС и GPS одновременно позволит значительно уровень уменьшить погрешности определения положения станции. Ранее Дмитрий Рогозин рассказал о причинах запуска двигателей модуля "Наука" после стыковки

Экономика,Дмитрий Рогозин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители