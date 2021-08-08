МКС подключат к системе ГЛОНАСС

"В настоящее время для МКС ведется разработка новой аппаратуры АСН-КМ, работающей, как и АСН-К, по сигналам навигационной системы ГЛОНАСС и GPS", - сообщает научное издание.

На данном этапе российский сегмент МКС оборудован устройством АСН-М, которое работает и принимает только сигналы американской GPS. Системы, принимающие сигналы ГЛОНАСС (и одновременно GPS) устанавливают на космических кораблях "Союз МС" и "Прогресс МС" - она называется АСН-К. Разработчики новой системы для МКС утверждают, что использование ГЛОНАСС и GPS одновременно позволит значительно уровень уменьшить погрешности определения положения станции. Ранее Дмитрий Рогозин рассказал о причинах запуска двигателей модуля "Наука" после стыковки