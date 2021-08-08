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Минцифры прорабатывает сбор биометрических данных таксистов и водителей каршеринга

Газета.Ruиещё 7
4 часа назад

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций прорабатывает проект постановления правительства, который будет определять случаи сбора и обработки биометрических данных водителей такси и каршерингов, сообщает ТАСС. "Случаями осуществления сбора и обработки используемых для идентификации либо идентификации и аутентификации биометрических персональных данных в информационных системах организаций являются: идентификация водителей легкового такси; идентификация водителей транспортных средств, предоставленных в краткосрочную (до 24 часов) аренду на основе поминутной тарификации физическим лицам для целей, не связанных с осуществлением такими физическими лицами предпринимательской деятельности (каршеринг)", - указано в документе. Предполагается, что учет таких случаев планируется ввести с 1 января 2022 года. Ранее Минцифры предложили установить в российских школах единый интернет-тариф.

Минцифры прорабатывает сбор биометрических данных таксистов и водителей каршеринга
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Экономика,ИТАР-ТАСС,
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