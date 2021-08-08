На Украине раскрыли обман Зеленского

«То есть Зеленский обманул всех, очень качественно, не знаю, сделал ли он это самостоятельно или ему помогли его технологи, удачно снятый фильм "Слуга народа", наше доверие, наше нежелание, чтобы Порошенко пролонгировался во власти и вел страну тем же курсом», — сказал политик.