Эксперт рассказал о пользе кнопочных телефонов

Кнопочный мобильный телефон помогает сохранить личные данные граждан. Об этом в интервью агентству рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

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По словам эсперта, чем более продвинутое и «умное» устройство использует человек, тем проще с помощью этого гаджета получить личные данные гражданина. В этой связи люди идут в сторону снижения технологичности устройств и выбирают менее функциональные гаджеты для повышения личной информационной безопасности.

С помощь кнопочного устройства невозможно похитить данные о местоположении, сообщения, фотографии, сведения о звонках. Кроме того, морально устаревший аппарат не станет помощником в сборе информации для дальнейшего показа рекламы, и в целом уменьшает риски различных утечек.

Щелицын отмечает, что в настоящее время на рынке предлагаются дешёвые и удобные аппараты с надёжной батарее, которое позволит отказаться от социальных сетей и интернета, поскольку основным средством авторизации в большинстве сервисов является СМС.