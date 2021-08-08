Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Эксперт рассказал о пользе кнопочных телефонов в наши дни

News.ru
1 час назад

Кнопочный мобильный телефон помогает сохранить личные данные граждан. Об этом в интервью агентству рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Эксперт рассказал о пользе кнопочных телефонов
Фото: ТАССТАСС

По словам эсперта, чем более продвинутое и «умное» устройство использует человек, тем проще с помощью этого гаджета получить личные данные гражданина. В этой связи люди идут в сторону снижения технологичности устройств и выбирают менее функциональные гаджеты для повышения личной информационной безопасности.

С помощь кнопочного устройства невозможно похитить данные о местоположении, сообщения, фотографии, сведения о звонках. Кроме того, морально устаревший аппарат не станет помощником в сборе информации для дальнейшего показа рекламы, и в целом уменьшает риски различных утечек.

Щелицын отмечает, что в настоящее время на рынке предлагаются дешёвые и удобные аппараты с надёжной батарее, которое позволит отказаться от социальных сетей и интернета, поскольку основным средством авторизации в большинстве сервисов является СМС.

Ранее россиянам рассказали, когда нужно менять мобильный телефон.

Экономика,Арсений Щельцин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители