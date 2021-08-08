Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Юэля Киннамана обвинили в изнасиловании

Газета.Ru
1 час назад

Шведско-ямайская актриса Габриэлла Магнуссон обвинила шведского актера Юэля Киннамана в изнасиловании после того, как звезда "Отряда самоубийц" выиграл иск о вымогательстве с ее стороны, сообщает телеканал NBC.

Звезду «Отряда самоубийц» Киннамана обвинили в изнасиловании
Фото: ReutersReuters

Киннаман сумел добиться судебного запрета для Магнуссон в совершении некоторых действий. Конфликт начался после того, как пара рассталась после непродолжительных отношений в 2018 году - по словам Киннемана.

Актер утверждает, что после короткого романтического периода, Магнуссон стала угрожать ему и его родственникам физической расправой, а также занялась вымогательством.

Магнуссон, по словам Киннамана, угрожала опубликовать порочащую его информацию, если он не поможет ей заручиться поддержкой в Голливуде, попасть в "Википедию", а также не выплатит некоторую сумму денег.

В ответ Магнуссон в своем Instagram обвинила актера в изнасиловании.

"У меня слишком много доказательств, а у него есть просто слова", - написала актриса.

Ранее стало известно, что обвинившая принца Эндрю в педофилии американка сможет подать против него иск до 14 августа.

Экономика,телеканал NBC,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители