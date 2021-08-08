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Квентин Тарантино поклялся никогда не давать матери ни гроша

News.ru
55 минут назад

Американский режиссёр Квентин Тарантино рассказал в новом интервью, что в детстве поклялся никогда не делиться с матерью своим многомиллионным состоянием. Как пишет Page Six, это связано с тем, что она препятствовала его писательской карьере.

Тарантино поклялся оставить мать без гроша
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Тарантино рассказал, что первые сценарии начал писать в начальной школе, но у него возникли проблемы с учителями, которые «смотрели на это как на вызывающий акт бунта», он делал это вместо школьной работы.

Режиссер «Криминального чтива» написал первый серьёзный сценарий, когда ему было всего 12 лет. Но из-за этого у него были проблемы в учёбе, его матери «всегда было трудно из-за неспособности сына учиться».

Она кричала на меня... А затем в середине своей тирады она сказала: «О, эта твоя „писательская карьера“, которую ты делаешь. Это дерьмо закончено!». И когда она сказала мне это в такой саркастической манере, я подумал: «Хорошо, леди. Когда я стану успешным писателем, вы никогда не получите ни цента от моего успеха. Для тебя не будет дома. Для тебя не будет отпуска и Cadillac. Ты ничего не получишь», — признался Тарантино.

На вопрос журналиста, придерживается ли режиссёр своей клятвы, Тарантино ответил утвердительно. Он помог своей маме лишь однажды с налоговой службой, но ничего и никогда не покупал, не давал денег.

Боевик «Убить Билла 3», вероятно, станет последней режиссёрской работой американца Квентина Тарантино перед выходом на пенсию. Об этом ранее рассказал сам мастер.
Экономика,Личный счет,Квентин Тарантино,Федеральная налоговая служба,
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