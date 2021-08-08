Тарантино поклялся оставить мать без гроша

Она кричала на меня... А затем в середине своей тирады она сказала: «О, эта твоя „писательская карьера“, которую ты делаешь. Это дерьмо закончено!». И когда она сказала мне это в такой саркастической манере, я подумал: «Хорошо, леди. Когда я стану успешным писателем, вы никогда не получите ни цента от моего успеха. Для тебя не будет дома. Для тебя не будет отпуска и Cadillac. Ты ничего не получишь», — признался Тарантино.