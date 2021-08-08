Хмельницкая восхитилась «мужским поступком» Моргенштерна

«В моем рейтинге крутых мужских поступков сегодня! Моргенштерн взял и приехал в гости к Илье. Вы скажете, а что в этом такого? Да? Тогда где все остальные наши «звезды»? Выкроить время и приехать к ребенку, которому нужна помощь — это самый настоящий поступок! Браво, уважение! Хочется, чтобы у Алишера получилось довести этот сбор до конца. Красавец! Человек! Мужик!» —поделилась артистка в посте.