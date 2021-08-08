Китайский блогер рассказал о странных продуктах в России

Пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие необычные, по его мнению, продукты можно встретить в российских супермаркетах.

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Он отметил, что многие считают поход в супермаркет рутинным занятием, но шоппинг становится отличным способом времяпрепровождения, особенно в чужих странах.

— Гуляя по иностранным супермаркетам, можно по-новому взглянуть на привычный уклад жизни, а также немного узнать о привычках питания местных жителей, стиле одежды, ежедневном досуге. И, конечно же, приобрести необычные товары, которые не продаются на родине, — отметил китаец.

Среди таких продуктов блогер назвал черный хлеб. Он посчитал его кислым на вкус и соленым и порекомендовал приобретать белый хлеб.

Также российские молочные продукты «нельзя обходить стороной». По словам китайца, они имеют отличное качество и доступную цену. Эти продукты обладают насыщенным вкусом и полезны для пищеварения, отметил блогер.

Кроме того, одним из «местных деликатесов» блогер называл «русскую колбасу». Она обладает приятным пряным вкусом. Еще он упомянул и водку.

— Если, уезжая из России, вы не захватили с собой бутылочку прославленного алкогольного напитка «воинственного народа», значит вы и не были в России, — написал автор.

Кроме того, пользователь посоветовал обратить внимание на майонез. Из сладкого автор выделил шоколад, назвав Россию «настоящим царством шоколада», передает издание ИноСМИ.