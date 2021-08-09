Пока вы спали: кризис на границе Литвы и Белоруссии «исчез»

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Фото: Рамблер Рамблер

Миграционный кризис на границе Литвы и Белоруссии «исчез»

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Миграционный кризис резко пошел на спад после жестких действий литовских пограничников и приостановки на неопределенный срок полетов в Белоруссию из Ирака. Об этом сообщает «Взгляд».

Еврокомиссия приветствовала решение Ирака закрыть авиарейсы в Белоруссию. Анализируя действия властей Ирака, издание указывает, что там до сих пор находится американский военный контингент, а Литва активно сотрудничает с США.

В России запускают карты с мгновенной конвертацией валюты

Банки в России начали запускать карты с мгновенной конвертацией валюты при покупках за границей или в иностранных интернет-магазинах. Такой сервис уже запустил «Сбер», о решении присоединиться к инициативе объявил и «Ренессанс кредит», пишут «Известия».

Для держателей карт с мгновенной конвертацией курс валюты зафиксируется на момент выполнения операции, например покупки в интернет-магазине, и будет использован на всех этапах без изменений. В том числе во время списания средств со счета, которое происходит с задержкой в несколько дней.

Россияне начали экономить на ритуальных услугах

Несмотря на рост смертности в России на 16%, объем выручки ритуальных агентств вырос всего на 9% по сравнению с тем же периодом 2020 года и составил 36,9 млрд рублей. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет «Коммерсант».

Участники рынка отмечают, что россияне стали экономить на ритуальных услугах, в частности, откладывают на неопределенный срок установку памятников. При этом эксперты уверены, что официальная статистика не в полной мере отражает деятельность ритуальных агентств, так как около 90% рынка находится в «серой» зоне.

Названы последствия аварии на заводе «Газпрома»

Пожар на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем грозит российскому рынку 15-процентным дефицитом сжиженного углеводородного газа, что может привести к проблемам в топливном и нефтехимическом секторах, сообщает «Коммерсант».

На фоне аварии на заводе «Газпрома» цены сжиженный углеводородный газ на биржевых торгах 6 августа выросла на 3,16%, до рекордных 46,3 тыс. рублей за тонну. Минэнерго рекомендовало производителям перераспределить поставки СУГ с экспорта на внутренний рынок, чтобы удовлетворить спрос населения на газ в баллонах, а также на газомоторное топливо.

Скандал в художественной гимнастике на Играх в Токио взорвал соцсети

Интернет-пользователи активно спорят о судействе в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, где российская команда впервые за 25 лет осталась без золотых медалей. Различные мнения привело издание News.ru.