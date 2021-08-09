Кабмин подготовил проект развития водородной энергетики

«Правительство подготовило проект концепции развития водородной энергетики. Она определяет цели, стратегические инициативы и ключевые меры по созданию этой отрасли в стране. Планируется реализовать её в несколько этапов», — сказал премьер-министр Мишустин в ходе совещания.

По его словам, первый этап, рассчитанный на ближайшие 3,5 года, предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке.