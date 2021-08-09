Олимпийская чемпионка поспорила с Познером о флаге

"Все это сложные вопросы, я согласна, что в стране есть проблемы с допингом, но они есть и в любой другой стране. Но есть много спортсменов не принимавших допинг, которые вынуждены были из-за этих скандалов не лететь на соревнования, кто-то вообще отказался от карьеры. И как им можно сказать, что они чего-то там заслужили?", - отметила она.