Олимпийская чемпионка поспорила с Познером о флаге

Слова Владимира Познера о том, что Россия заслужила наказания за допинговый скандал остаются его личным мнением, с которым не согласится огромное количество спортсменов. Об этом заявила "Рамблеру" двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян.
"Мне сложно согласиться с тем, что мы заслужили наказание, это мнение Владимира Познера. Нельзя лишать спортсменов возможности тренироваться и завоевывать медали, лишать флага", - заявила она.
Егорян признает, что в российском спорте могут быть проблемы с допингом, но при этом подчеркнула, что из-за скандала не смогли выступить многие спортсмены, никогда его не принимавшие.
"Все это сложные вопросы, я согласна, что в стране есть проблемы с допингом, но они есть и в любой другой стране. Но есть много спортсменов не принимавших допинг, которые вынуждены были из-за этих скандалов не лететь на соревнования, кто-то вообще отказался от карьеры. И как им можно сказать, что они чего-то там заслужили?", - отметила она.
8 августа Владимир Познер в интервью "Матч-ТВ" заявил, что Россия заслужила наказание за допинговый скандал.
"Конечно, мы заслужили наказание. Я надеюсь, что это урок, который мы усвоили, потому что на зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае мы опять будем без флага и гимна. И только на Играх-2024 всё вернется в норму, если мы опять где-нибудь не начудим. Я надеюсь, этот урок прошел недаром", - заявил Познер.