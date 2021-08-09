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"Нельзя лишать спортсменов флага": олимпийская чемпионка о словах Познера о заслуженности наказания России

Елена Прошина
1 час назад

Слова Владимира Познера о том, что Россия заслужила наказания за допинговый скандал остаются его личным мнением, с которым не согласится огромное количество спортсменов. Об этом заявила "Рамблеру" двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян.

Олимпийская чемпионка поспорила с Познером о флаге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мне сложно согласиться с тем, что мы заслужили наказание, это мнение Владимира Познера. Нельзя лишать спортсменов возможности тренироваться и завоевывать медали, лишать флага", - заявила она.

Егорян признает, что в российском спорте могут быть проблемы с допингом, но при этом подчеркнула, что из-за скандала не смогли выступить многие спортсмены, никогда его не принимавшие.

Познер назвал заслуженным наказание России на Олимпиаде в Токио

"Все это сложные вопросы, я согласна, что в стране есть проблемы с допингом, но они есть и в любой другой стране. Но есть много спортсменов не принимавших допинг, которые вынуждены были из-за этих скандалов не лететь на соревнования, кто-то вообще отказался от карьеры. И как им можно сказать, что они чего-то там заслужили?", - отметила она.

8 августа Владимир Познер в интервью "Матч-ТВ" заявил, что Россия заслужила наказание за допинговый скандал.

"Конечно, мы заслужили наказание. Я надеюсь, что это урок, который мы усвоили, потому что на зимней Олимпиаде в 2022 году в Китае мы опять будем без флага и гимна. И только на Играх-2024 всё вернется в норму, если мы опять где-нибудь не начудим. Я надеюсь, этот урок прошел недаром", - заявил Познер.

Российская сборная, выступающая вместо национального под флагом Олимпийского комитета России, заняла 5 место в общем медальном зачете, собрав 71 медаль, из которых 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.
Экономика,Яна Егорян,Владимир Познер,
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