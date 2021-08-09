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Лукашенко рассказал, когда признает Крым российским

Свободная прессаиещё 18
56 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества ответил на вопрос, когда Минск официально признает Крым частью России.

Он отметил, что многие российские журналисты, в частности Владимир Соловьёв, регулярно задаются вопросом, «когда Лукашенко признает Крым?».

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«Я ему отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет», - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что президента Белоруссии Александра Лукашенко ожидают в Крыму.

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