Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества ответил на вопрос, когда Минск официально признает Крым частью России.
Он отметил, что многие российские журналисты, в частности Владимир Соловьёв, регулярно задаются вопросом, «когда Лукашенко признает Крым?».
«Я ему отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет», - сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что президента Белоруссии Александра Лукашенко ожидают в Крыму.