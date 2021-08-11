Оператор «Северного потока — 2» объявил о начале закачки газа

С 11 августа компания — оператор проекта «Северный поток — 2» планирует начать пусконаладочные работы по заполнению газом первой нитки трубопровода. 10 августа «Nord Stream 2» объявила о завершении строительства на этом участке — секции труб, уложенные со стороны России и Германии, соединили между собой. «Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Все работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями», — сообщила компания.

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В сообщении отмечается, что укладка первой нитки завершилась 4 июня, а 10 августа российскую и германскую части трубы соединили внахлёст. Строительство второй нитки планируют завершить к концу августа 2021 года.

В июле стало известно о договоренностях США и Германии по «Северному потоку — 2». США согласились не вводить дальнейшие санкции против компаний, связанных с трубопроводом. Германия в ответ будет настаивать на продлении транзитного контракта через Украину после 2024 года ещё на 10 лет. Также ФРГ поможет Украине с диверсификацией источников энергоресурсов и обещает ввести санкции против России, если РФ будет использовать поставки газа как инструмент влияния.

Газопровод «Северный поток — 2» идёт из России в Германию через Балтийское море. Его заявленная мощность составляет до 55 млрд кубометров газа в год. Общий объём инвестиций в проект оценивается в $8,5 млрд.