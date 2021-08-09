Обзор иноСМИ: "Израиль и Россия могут начать войну"

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"Израиль и Россия могут начать войну"

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Израиль намерен сделать все возможное для выдворения иранских войск из Сирии. Однако это может привести к конфронтации с Москвой, которой не нравятся израильские удары и то, что под них могут попасть находящиеся в Сирии российские военнослужащие. Об этом пишет американское издание The National Interest.

При этом издание подчеркивает, что Израиль и Россия не намерены вступать в конфронтацию, однако не исключены трагические случайности, которые могут привести к резкому обострению ситуации.

«Если израильтяне и русские сойдутся в бою, или если Москва серьезно пригрозит Израилю применением военной силы, вмешаются ли США, чтобы поддержать своего давнего союзника?» - задается вопросом автор статьи.

На Украине разгорелся скандал из-за действий спортсменки в Токио

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих обнялась с россиянкой Марией Ласицкене после того, как выиграла бронзовую олимпийскую медаль. Украинские активисты сочли такое проявление чувств «пощечиной для всех, кто защищал, защищает и будет и дальше защищать Украину», пишет «Гордон».

В свою очередь заместительница министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что спортсмены должны помнить, что «продолжается российско-украинская война», и пояснила, что намерена поговорить с Магучих сразу после ее возвращения из Токио.

В Великобритании спрогнозировали развитие пандемии COVID-19

Вирус Sars-CoV-2, вызвавший пандемию, продолжит мутировать, однако в перспективе он превратиться в обычную сезонную простуду. Такое мнение профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер высказал на страницах The Spectator.

По словам ученого, массовая вакцинация уже способствовала снижению нагрузки на систему здравоохранения Великобритании. Есть основания полагать, что штамм «Дельта» может стать конечной точкой вируса. Дальше будут зимние всплески COVID-19, однако смертность от этого вируса будет неуклонно снижаться, считает он.

Талибы берут под контроль опиумные плантации в Афганистане

Террористическая организация «Талибан»* намерена захватить провинцию Гильменд, а значит, обеспечить себе исключительный контроль над половиной производства афганского опия и подорвать ресурсы Кабула. Об этом пишет обозреватель Le Monde Жан-Пьер Филью.

По словам политолога, талибы захватывают также приграничные районы с Пакистаном, которые позволят им контролировать всю торговлю и ослабить кланы, поддерживающие Кабул. При этом эксперт уверен, что в результате нынешних военных действий международная торговли героином будет восстановлена.

Латвия предупредила об опасности «инцидентов» между НАТО и Россией

Предстоящие российско-белорусские учения «Запад», а также миграционный кризис на границе Белоруссии и Литвы увеличивает риск «инцидентов» между Россией и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, пишет Financial Times.