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Лукашенко раскрыл планы Польши и Литвы по ликвидации Протасевича

Lenta.ru
1 час назад

Власти Польши и Литвы планировали совершить покушение на бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, задержанного в мае в Минске после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» с журналистами, трансляция которого доступна на YouTube.

По его словам, из-за этой информации Белоруссия теперь вынуждена защищать оппозиционера, что изначально не входило в планы белорусских властей. Это объясняется стремлением избежать убийства Протасевича, в случае которого все подозрения пали бы на режим Лукашенко. Это, по мнению политика, привело бы к новому витку давления со стороны западных стран.

«Я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Потому что они его заказали. И мне надо его сейчас защищать, потому что не дай Бог случится с Протасевичем, как с Шишовым (с главой «Белорусского дома на Украине» Виталием Шишовым в Киеве — прим. «Ленты.ру»), крыть нечем», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Виталий Шишов был найден мертвым в Киеве. Тело обнаружили в одном из парков недалеко от дома, где жил Шишов. Полицейские изъяли телефон и личные вещи погибшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Сотрудники БДУ заявили, что убийство Шишова было спланированным, за ним продолжительное время велась слежка. В убийстве подозреваются белорусские власти.

Протасевич назвал «настоящих» организаторов белорусских протестов

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки он был задержан белорусскими правоохранителями. Позднее стало известно, что он согласился на сотрудничество со следствием и был переведен под домашний арест.

Экономика,Видео,Виталий Шишов,Роман Протасевич,Александр Лукашенко,Lenta.ru,
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