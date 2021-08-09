"Ходит, кушает, общается": представитель МакSим о ее состоянии

"Нет пока энергии и сил, но это не мешает ей перемещаться на короткие дистанции, кушать, общаться. У нее есть телефон, она бывает на связи со своими родственниками и друзьями. Скоро самостоятельно напишет пост в Instagram с обращением к своим поклонникам", - заявила Соколова.