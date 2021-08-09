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"Ходит, кушает, общается": представитель МакSим о ее состоянии

Елена Прошина
1 час назад

Состояние певицы МакSim нормализовалось, ее переводят в обычную палату. Об этом заявила "Рамблеру" представитель певицы Маргарита Соколова.

"В ближайший час она будет переведена в обычную палату. Состояние нормализовалось, показатели организма в порядке", - заявила она.

По словам представительницы, певица уже самостоятельно ходит по палате, может есть и разговаривать, пользуется интернетом.

"Нет пока энергии и сил, но это не мешает ей перемещаться на короткие дистанции, кушать, общаться. У нее есть телефон, она бывает на связи со своими родственниками и друзьями. Скоро самостоятельно напишет пост в Instagram с обращением к своим поклонникам", - заявила Соколова.

Впрочем, поклонникам пока рано ждать возвращения певицы на сцену. Восстановительный период может занять достаточно много времени.

«Смеется и шутит»: Певица МакSим полностью пришла в себя

"Запрещено пока петь и летать, чтобы исключить нагрузку на легкие. На какой период пока неизвестно", - добавила представительница певицы.

38-летняя Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим была госпитализирована с сильным поражением легких, развившемся на фоне COVID-19. 19 июня медики ввели ее в медикаментозную кому, продлившуюся больше месяца. Полностью прийти в себя МакSим смогла только 3 августа.

Экономика,Видео,Маргарита Соколова,
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