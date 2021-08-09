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Россия подала в МС ООН ответный меморандум по спору с Украиной

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
6 минут назад

Россия подала в Международный суд ООН ответный меморандум по делу «Украина против Российской Федерации», сообщает МИД России.

Россия подала в суд на Украину
Фото: ТАССТАСС

В меморандуме содержатся правовые доказательства несостоятельности обвинений Киева, Россия настаивает на отклонение требований, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский МИД.

В ноябре 2019 года Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Россией и Украиной.

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Напомним, в июне 2018 года Украина подала в Международный суд ООН меморандум о якобы нарушении Россией международной конвенции о запрете финансирования терроризма и конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Российские власти выразили возражения относительно юрисдикции МУС в разбирательстве с Украиной.

Экономика,МИД,РИА Новости,
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