Россия подала в суд на Украину

Россия подала в Международный суд ООН ответный меморандум по делу «Украина против Российской Федерации», сообщает МИД России.
В меморандуме содержатся правовые доказательства несостоятельности обвинений Киева, Россия настаивает на отклонение требований, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский МИД.
В ноябре 2019 года Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Россией и Украиной.
Напомним, в июне 2018 года Украина подала в Международный суд ООН меморандум о якобы нарушении Россией международной конвенции о запрете финансирования терроризма и конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Российские власти выразили возражения относительно юрисдикции МУС в разбирательстве с Украиной.