Россия подала в суд на Украину

Россия подала в Международный суд ООН ответный меморандум по делу «Украина против Российской Федерации», сообщает МИД России.

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В меморандуме содержатся правовые доказательства несостоятельности обвинений Киева, Россия настаивает на отклонение требований, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский МИД.

В ноябре 2019 года Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Россией и Украиной.