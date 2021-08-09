Кулинарная экономика: борщ в США оказался в 2 раза дороже, чем в России

На прошлой неделе X5 Group опубликовала очередной Индекс Пятерочки, который показывает соотношение средних цен на продукты из продовольственной корзины россиян по Росстату и цен на полках магазинов сети. Выходит, что минимальный набор продуктов на месяц в апреле-июне текущего года в среднем по стране стоил 4 979 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата. А стоимость аналогичной базовой корзины продуктов в магазинах «Пятерочка» была ниже — например, в Москве эта разница в среднем составила 8%. «Газета.Ru» постаралась разобраться, что из себя представляют цены в России и где все-таки сейчас выгоднее варить борщ: у нас или за рубежом.

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В сетевых - выгоднее

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Во II квартале россияне в среднем тратили на минимальный продовольственный набор 4 979 рублей. В Москве этот показатель составлял 5 977 рублей, в Санкт-Петербурге — 5 527 рублей, свидетельствуют данные Росстата.

По данным Индекса Пятерочки, за аналогичный период те же продукты в магазинах сети в Центральной части России, на Урале и в Сибири можно было купить за 4 977 рублей, в столичных объектах — за 5 505 рублей, а в петербургских — по цене 5 394 рубля. Таким образом Индекс "Пятерочки", то есть соотношение цены базовой корзины продуктов в этой сети магазинов и в среднем на рынке, составил 100%, 92% и 98% соответственно: в Москве минимальный набор продуктов в магазинах сети стоил дешевле на 8%, чем в среднем по городу, а в Петербурге – на 2% дешевле.

При этом второй квартал текущего года в принципе стал периодом ускорения продовольственной инфляции — рост цен скакнул с 6,6% в апреле до 7,9% в июне. Причем самая активная динамика, согласно данным Росстата, наблюдалась на рынке плодоовощной продукции – с 4,8% в начале квартала до 11,2% в конце. Однако, судя по Индексу, овощи и фрукты в магазинах сети даже в этот период можно было купить дешевле, чем в целом по рынку — капуста здесь стоила на 16% ниже, лук – на 11%, морковь – на 8%. В целом, практически половина из более чем тридцати продуктов, входящих в базовую корзину Росстата, в магазинах сети были дешевле среднерыночных показателей, подсчитали представители компании: например, соленая селедка – на 21%, горох и фасоль – на 20%, подсолнечное масло и яблоки – на 18%, курица – на 16%, вермишель – на 12%, мука – на 11% и т. д.

К тому же, по данным компании, на часть продуктов во втором квартале относительно первого была зафиксирована дефляция. Так, огурцы подешевели на 22%, мороженая рыба и пшено – на 3%, черный чай и перец горошком – на 2%, карамель – на 1%.

Стабильными остались цены на яблоки, сыры, творог, рис и муку.

Борщ для иностранцев

Колебания цен на отдельные категории товаров – это не специфика российского рынка, с этим столкнулись практически все страны мира. В течение последних 12 месяцев мировые цены на продукты питания демонстрировали глобальный рост — еще в конце прошлого года они установили шестилетний рекорд, достигнув максимальных значений с 2014 года. Только в июне Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) в своем ежемесячном отчете о состоянии индекса цен на продовольствие (FAO Food Price Index) отметила, наконец, снижение этого показателя.

По данным организации, в июне FFPI составил 124,6 пункта, продемонстрировав снижение на 2,5% по сравнению с маем. При этом, несмотря на снижение, июньский индекс 2021 года все еще на 33,9% выше, чем был год назад. Как считают в ООН, индекс снизился благодаря падению цен на растительное масло, зерно и в меньшей степени — на молочные продукты. Это позволило сгладить эффект от подорожания мяса и сахара.

В Соединенных Штатах Америки, по данным Бюро статистики труда (BLS), цены на продукты питания в прошлом году выросли на 3,9% по сравнению с 2019 годом. Затем ситуация только ухудшилась. По сообщению Министерства труда, потребительские цены в мае увеличивались самыми быстрыми темпами за последние почти 13 лет, поскольку инфляционное давление в экономике США продолжало нарастать. Индекс потребительских цен, который представляет собой корзину, включающую продукты питания, энергию, бакалейные товары, стоимость жилья и продажи по спектру товаров, вырос на 5% по сравнению с годом ранее. И это далеко не единичный случай: в Великобритании рост цен на еду стал одним из важнейших драйверов инфляции. Однако очевидно, что рядовому гражданину эти проценты ни о чем не говорят — может быть, раньше картофель там стоил условные полтора рубля за килограмм, теперь немного подорожал, но стоимость все равно не идет ни в какое сравнение с ценами в России?

"Газета.Ru" погрузилась в расчеты и выяснила, во сколько обойдется "борщевой набор" жителям России, США и Британии. И не выгоднее ли им закупаться в условной российской "Пятерочке", чем в своих торговых сетях.

В набор для приготовления борща принято включать картофель, морковь, свеклу, лук и капусту. Добавим к этому мясо, хлеб и сметану. По этим товарам и будем проводить расчет. Для сравнения возьмем данные сервиса "Доставка Пятерочка" (компания утверждает, что цены в приложении идентичны ценам на полках магазина в соответствующем регионе) и данные официальной статистики Великобритании и США, которые раскрывают розничные цены на отдельные категории товаров.

В России среднестатистический москвич должен был заплатить около 32,59 рублей за килограмм картофеля, примерно 42,59 рубля стоило кило моркови весовой, лук репчатый — 27,99 рублей, свекла — 34,29 рубля, а килограмм капусты — 43,99 рубля. Дополнительно батон пшеничного хлеба обойдется примерно в 41,99 рубль, килограмм говядины —ориентировочно в 444 рубля (поскольку торговая сеть не реализует охлажденную говядину, цена рассчитана по данным Росстата), а банка сметаны (180 грамм и 15% жирности) — в 52,99 рубля. В целом подобный набор продуктов среднестатистическому москвичу обошелся бы покупателю в 720,43 рублей, в ряде регионов этот показатель может быть еще ниже.

Теперь сравним стоимость этого расширенного борщевого набора с показателями в других странах. В Великобритании (по курсу на начало августа) килограмм картошки обошелся бы в 58,8 рублей (£0.58), кило капусты — в 69,9 рубля (£0.69), репчатый лук стоил 86,1 рубля (£0,85). За 800 грамм белого нарезанного хлеба британцы платили в среднем 107,4 рубля (£1.06), а за килограмм говядины — 1078,4 рубля (£10.64). Данными о расценках на сметану и свеклу Национальная статистическая служба Великобритании не обладает, но даже без их учета получившаяся продуктовая корзина будет стоить 1 400,6 рублей. То есть фактически вдвое дороже, чем в России.

Аналогичные подсчеты (по курсу на начало августа) можно произвести и для США. По данным официальной статистики, стоимость картофеля в Соединенных Штатах составляет в среднем 123,4 рубля за килограмм ($1.69). Данные о стоимости капусты, лука, свеклы или сметаны в официальную статистику не вошли, зато известно, что килограмм говядины стоил 1091,5 рубль ($14,99), а килограмм хлеба (как бы странно это ни звучало, но сведений о цене за упаковку нет) — 242,3 рубля ($3,32). Принимая во внимание, что килограмм булок вряд ли кто-то купит к борщу, можно отчасти компенсировать гипотетическими затратами на них стоимость отсутствующих продуктов.

Так или иначе, только за перечисленный набор товаров американцу потребовалось бы заплатить 1 457,2 рублей. Легко предположить, что полный набор из нашего расчетного борщевого набора американцу обойдется минимум в 2,5 раза дороже, чем россиянину.

Если экстраполировать пример нашего борщевого набора на всю продовольственную корзину, которая в России состоит из 33 различных позиций, очевиден факт, что такой набор жителям Великобритании обошелся бы минимум в 2 - 2,5 раза дороже, жителю США – в 2,5 - 3 раза.