Лукашенко собрался просить у России кредит на С-400

Белоруссия намерена взять у России новый кредит на закупку зенитных ракетных комплексов С-400. Глава республики Александр Лукашенко выразил уверенность, что страна получит эти ЗРС. Об этом он заявил в ходе "Большого разговора", передает телеканал "360".
Лукашенко заявил, что Белоруссия хочет приобрести С-400 в кредит.
По его словам, такой вопрос он уже поставил перед президентом России Владимиром Путиным.
"Таких денег у нас нет, но мы ведем с ним диалог о том, чтобы С-400 были поставлены в республику", — сказал Лукашенко.
Белорусский лидер отметил, что С-400 вызывает у страны "большой интерес". Лукашенко выразил уверенность, что Минск получит эти комплексы.