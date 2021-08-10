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Лукашенко собрался просить у России кредит на С-400

Газета.Ruиещё 5
1 час назад

Белоруссия намерена взять у России новый кредит на закупку зенитных ракетных комплексов С-400. Глава республики Александр Лукашенко выразил уверенность, что страна получит эти ЗРС. Об этом он заявил в ходе "Большого разговора", передает телеканал "360".

Лукашенко собрался просить у России кредит на С-400
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лукашенко заявил, что Белоруссия хочет приобрести С-400 в кредит.

По его словам, такой вопрос он уже поставил перед президентом России Владимиром Путиным.

"Таких денег у нас нет, но мы ведем с ним диалог о том, чтобы С-400 были поставлены в республику", — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что С-400 вызывает у страны "большой интерес". Лукашенко выразил уверенность, что Минск получит эти комплексы.

Экономика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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