Путин нашел способ сдержать рост цен на продукты

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Путин поручил в рамках стабилизации цен на продукты увеличить ввоз сельхозпродукции из СНГ

Газета.Ruиещё 6
59 минут назад

Президент РФ Владимир Путин дал поручение в рамках стабилизации цен на продукты увеличить ввоз в РФ сельхозпродукции из стран СНГ. Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства и опубликовано в соответствующем перечне на сайте Кремля.

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Фото: ТАССТАСС

"Правительству Российской Федерации в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств - участников Содружества Независимых Государств", - говорится в документе.

Ответственным за исполнение этого поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Первый доклад он должен представить до 1 сентября 2021 года, в дальнейшем отчитываться один раз в квартал.

Президент также дал поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) осуществлять мониторинг ценообразования на продукты, реализуемые через торговые сети.

"ФАС России обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети", - говорится в перечне поручений.

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Экономика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,ФАС,Правительство РФ,
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