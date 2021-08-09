"Позвонили дедушке Бушу": Лукашенко вспомнил об отказе Горбачева сохранить СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о предложенном Михаилу Горбачеву плане помешать подписанию Беловежского соглашения.

Фото: Василий Федосенко / EPA / ТАСС Василий Федосенко / EPA / ТАСС

В ходе «Большого разговора с президентом» Лукашенко поделился воспоминаниями о событиях декабря 1991 года, когда в Беловежской пуще было подписано соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

По словам Лукашенко, в то время он был «сопливым депутатом», однако предлагал Горбачеву план, который мог помешать развалу СССР.

«Если бы Горбачев меня, сопливого депутата, послушал, мы бы жили в единой стране», - уверен белорусский президент.

Он предлагал изолировать правительственную дачу Вискули, где собрались высшие должностные лица и главы правительств России, Белоруссии и Украины, отключив там телефон. Также Лукашенко намеревался оставить функционировать баню и обеспечить бесперебойную поставку спиртного.

«Я предлагал: «разрешите я выеду на границу, я там служил, и к утру все будет изолировано. Никакие телефоны работать не будут, баня будет работать, спиртное будем подвозить машинами, и они даже не будут стараться никому звонить». Не послушали!» - посетовал Лукашенко.

Также в его план входило обнести территорию Вискулей колючей проволокой, чтобы «никто не дернулся».

«Они пили, ужас что творилось, сплошная бытовуха. В баню сходили, выпили, забыли, подписали, опять забыли. Позвонили дедушке Бушу, доложили», - вспомнил Лукашенко.