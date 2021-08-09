Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

"Позвонили дедушке Бушу": Лукашенко вспомнил об отказе Горбачева сохранить СССР

Вероника Полынина
45 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о предложенном Михаилу Горбачеву плане помешать подписанию Беловежского соглашения.

"Позвонили дедушке Бушу": Лукашенко вспомнил об отказе Горбачева сохранить СССР
Фото: Василий Федосенко / EPA / ТАССВасилий Федосенко / EPA / ТАСС

В ходе «Большого разговора с президентом» Лукашенко поделился воспоминаниями о событиях декабря 1991 года, когда в Беловежской пуще было подписано соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

По словам Лукашенко, в то время он был «сопливым депутатом», однако предлагал Горбачеву план, который мог помешать развалу СССР.

«Если бы Горбачев меня, сопливого депутата, послушал, мы бы жили в единой стране», - уверен белорусский президент.

Он предлагал изолировать правительственную дачу Вискули, где собрались высшие должностные лица и главы правительств России, Белоруссии и Украины, отключив там телефон. Также Лукашенко намеревался оставить функционировать баню и обеспечить бесперебойную поставку спиртного.

«Я предлагал: «разрешите я выеду на границу, я там служил, и к утру все будет изолировано. Никакие телефоны работать не будут, баня будет работать, спиртное будем подвозить машинами, и они даже не будут стараться никому звонить». Не послушали!» - посетовал Лукашенко.

Также в его план входило обнести территорию Вискулей колючей проволокой, чтобы «никто не дернулся».

«Они пили, ужас что творилось, сплошная бытовуха. В баню сходили, выпили, забыли, подписали, опять забыли. Позвонили дедушке Бушу, доложили», - вспомнил Лукашенко.

Беловежское соглашение или соглашение о создании СНГ было подписано Станиславом Шушкевичем и Вячеславом Кебичем от Белоруссии, Борисом Ельциным и Геннадием Бурбулисом от России, Леонидом Кравчуком и Витольдом Фокиным от Украины.

В документе констатировалось прекращение существования Союза ССР как «субъекта международного права и геополитической реальности» и заявлялось о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

Экономика,Витольд Фокин,Геннадий Бурбулис,Станислав Шушкевич,Борис Ельцин,Михаил Горбачев,Александр Лукашенко,Леонид Кравчук,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители