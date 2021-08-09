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Лавров предупредил, что Запад может подвергнуть сомнению итоги выборов в Госдуму

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть информация о готовящейся Западом почве о непризнании итогов выборов в Государственную думу. Об этом сообщает РИА "Новости".

Лавров: Запад подвергнет сомнению итоги выборов в Госдуму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы Министерства иностранных дел, западные партнеры проявляют особенное внимание к внутренним делам России.

"Они пытаются использовать международные организации для того, чтобы всячески затруднить проведение выборов. Вот использовали ОБСЕ для неприемлемых действий, которые прямо противоречат обязанностям секретариата этой организации и бюро, которое должно заниматься демократическими вопросами и правами человека", - уточнил Лавров.

Министр принял участие в открытии штаба общественной поддержки партии "Единая Россия".

"Мы знаем, что готовятся и дополнительные шаги, в том числе заранее хотят подготовить почву для того, чтобы попытаться подвергнуть сомнению результаты наших выборов", - обратил внимание он.

Москва намерена отвечать не все сомнения и заявления других стран, оперативно реагировать, пояснил Лавров.

Выборы в Госдуму VIII созыва назначили на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях на выборах.

Экономика,Сергей Лавров,Сергей Нарышкин,Единая Россия,Госдума,МИД,ОБСЕ,
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