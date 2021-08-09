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Лукашенко попросил у России еще денег

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Белоруссия попросила Россию предоставить новый кредит через Евразийский банк развития. Деньги нужны на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко, передает РБК.

"Были бы благодарны": Лукашенко попросил у России еще денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если бы нам россияне помогли дополнительно через Евразийский банк... Были бы благодарны исключительно в связи с пандемией», — заявил Лукашенко. Он объяснил, что Минску нужен новый кредит после отказа Международного валютного фонда (МВФ) дать деньги на борьбу с пандемией.

«МВФ нам выделил под миллиард долларов, но наши "беглые" подняли вой: нельзя режиму давать деньги. А эти деньги под COVID, мы уже 1,5 миллиарда долларов потратили на лечение людей», — сказал Лукашенко.

Белоруссия в июне получила второй транш от России в размере 500 миллионов долларов. В сентябре 2020 года сообщалось, что Россия предоставит республике кредит размером полтора миллиарда долларов.

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Ужесточение санкций Запада против Белоруссии может привести к усилению зависимости республики от России. Минск будет вынужден пойти на политические уступки Москве, от которых раньше отказывался, считают эксперты рейтингового агентства S&P Global.

Экономика,Александр Лукашенко,Международный валютный фонд,
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