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На Украине возмутились из-за петуха в «русской косоворотке» у офиса Зеленского

Газета.Ru
32 минуты назад

Один из арт-объектов, которые были установлены у стен офиса президента Украины Владимира Зеленского ко Дню независимости, стал причиной скандала из-за «русской косоворотки». Об этом сообщает издание strana.ua.

Скандал ко Дню независимости: у офиса Зеленского появился петух в "русской косоворотке"
Фото: strana.uastrana.ua

Детская площадка, появившаяся рядом со зданием, посвящена творчеству украинской художницы Марии Примаченко. Фигуры в рамках арт-проекта игровой площадки созданы по мотивам работ художницы, которая работала в жанре «наивного искусства» и стала лауреатом Национальной премии Украины им. Шевченко.

«Скажите мне, что это фейк! Скажите мне, что это фотошоп! Скажите мне, что это все неправда! <...> петух в косоворотке возле Офиса президента Украины», — написал экс-советник главы Минобороны Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

В Офисе президента заявили, что петух на самом деле одет в вышиванку, а не в косоворотку.

«По словам знатоков украинской традиционной одежды, такой разрез на воротнике мужской рубашки характерен для национального костюма Днепропетровского региона, где был довольно популярным в XIX веке», — добавили в ведомстве.

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Площадку откроют ко Дню независимости, который отмечают в стране 24 августа, она будет доступна для всех посетителей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, надев русскую косоворотку.

Экономика,Мария Примаченко,Владимир Зеленский,Юрий Бирюков,Министерство обороны,
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