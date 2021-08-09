"У нас нет лекарства": эксперт об эффективности средства от коронавируса

Говорить об эффективности фенофибрата и фенофибриновой кислоты в лечении коронавируса до полноценных клинических испытаний преждевременно. Об этом "Рамблеру" заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.
"Речь пока в любом случае идет об экспериментальном лечении. В любом случае, клинические испытания будут еще долго проходить. Такого рода сообщения появляются. У нас тоже были сообщения о подобных препаратах. Реально пока доказательств в плацебо-контролируемых исследованиях нету. Пока вирус убивать мы не можем, его убивает только иммунная система. Мы можем только купировать симптомы, улучшать состояние как-то, но именно лекарства от вируса пока у нас нет", -заявила она.
Согласен с коллегой и вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. По его мнению, говорить об эффективности препарата до начала полноценных испытаний преждевременно.
"Вполне возможно, что фенофибрат может снижать заражение клеток SARS CoV-2. Пока что такое снижение (не уничтожение вируса, а блокаду его связывания клетками) удалось показать на клеточных культурах. Очевидно, следующий важный шаг - клинические испытания. Подождем публикации их результатов", - заявил он в разговоре с "Рамблер".
Исследование об эффективности фенофибрата и фенофибриновой кислоты в борьбе с коронавирусом опубликовал научный журнал Frontiers in Pharmacology. Согласно данным исследования, препараты смогли эффективно остановить распространение инфекции в клеточных культурах. Изначально препарат создавался для снижения уровня холестерина у больных, склонных к сердечно-сосудистым заболеваниям.