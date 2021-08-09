"У нас нет лекарства": эксперт об эффективности средства от коронавируса

"Речь пока в любом случае идет об экспериментальном лечении. В любом случае, клинические испытания будут еще долго проходить. Такого рода сообщения появляются. У нас тоже были сообщения о подобных препаратах. Реально пока доказательств в плацебо-контролируемых исследованиях нету. Пока вирус убивать мы не можем, его убивает только иммунная система. Мы можем только купировать симптомы, улучшать состояние как-то, но именно лекарства от вируса пока у нас нет", -заявила она.