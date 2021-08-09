Пока вы не уснули: ООН предупредила о необратимой катастрофе на Земле

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

ООН сообщила о необратимой катастрофе на Земле

AP Photo/Noah Berger

Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН полагает, что уже в 2030 году Земля преодолеет критический температурный порог, так как глобальное потепление стремительно усиливается. Об этом говорится в соответствующем отчете.

Согласно данным ученых, концентрация углекислого газа в атмосфере в 2019 году достигла максимальных значений за последние два миллиона лет. Из-за выброса парниковых газов последние 50 лет температура на планете интенсивно растет.

"Доказательства неопровержимы: выбросы парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива душат нашу планету и подвергают риску миллиарды людей", – пояснил Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Молдавия отозвала посла в России

Parlamentul Republicii Moldova/Public Domain via Wikimedia Commons

Правительство Молдавии отозвало посла в России Владимира Головатюка.

"Предложение об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в РФ одобрено", - заявила премьер Наталья Гаврилица на заседании правительства в понедельник.

Лукашенко призвал Зеленского лететь в Донецк

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал украинского лидера Владимира Зеленского лететь в Донецк и Луганск на переговоры. Трансляция его выступления перед журналистами доступна на YouTube.

«Ушел тот президент [Украины], пришел новый. Многое пообещал: войны не будет и прочее-прочее. Так умри, но сделай! Умри. Сядь в вертолет и лети в Донецк, лети в Луганск. Лети, это твоя территория!» — заявил Лукашенко.

Он отметил, что ради возвращения территории и людей надо разговаривать даже с идиотами.

На Россию надвигается "грозовой капкан"

Жителей Центральной России ожидает европейский циклон, который принесет с собой грозовые осадки и холодный ветер. Об этом горожан предупредили синоптики «Гисметео», пишет «Свободная пресса».

Уточняется, что в московском регионе погода улучшится только к 15 августа.

«Московская область попадет в "грозовой капкан" до конца недели. По прогнозу, наибольший объем осадков придется на среду, 11 августа. Европейский циклон добавит дождевых туч в пространство Ленинградской области», — уточнили специалисты.

Сафронова перевели в камеру с сигнализацией

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, перевели в камеру, оборудованную сигнализацией. Об этом его адвокат Иван Павлов сообщил в своём Telegram-канале.

Ивана переселили в другую камеру, расположенную рядом с карцером. Она отличается усиленными мерами безопасности — перед дверью стоит дополнительная решётка, а у окна обустроена сигнализация, — написал он.

Адвокат добавил, что у Сафронова в камере регулярно проводятся обыски, а его самого администрация СИЗО постоянно просит «не делать глупости». При этом не уточняется, о чём именно идёт речь.

Певицу МакSим переведут в обычную палату

СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что известная российская исполнительница МакSим полностью пришла в себя после тяжелого воспаления легких. И уже сегодня артистку переведут из реанимации в обычную палату.

Как ранее сообщал "МК", Марина вышла из комы буквально несколько дней назад. По словам ее близких, включая директора певицы, ее сознание, как ранее опасались медики, не повредилось.

Идущая на поправку звезда показывает прекрасную память, и она может поддерживать беседу, как с сотрудниками клиники, так и с родственниками.

Умер советский диссидент Сергей Ковалев

Советский диссидент, ученый-биолог Сергей Ковалев умер в понедельник на 92-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его сын Иван Ковалев.

"Отец умер сегодня, во сне, ранним утром 9 августа", - написал он.

О смерти Ковалева также сообщила пресс-служба партии "Яблоко", членом которой он был.

Непривитых студентов предложили перевести на удаленку

Министерство науки и высшего образования России считает целесообразным перевести не прошедших вакцинацию от коронавируса или имеющих медотвод студентов на удаленное обучение. Это следует из рекомендаций подведомственным организациям, утвержденных заместителем министра Дмитрием Афанасьевым.

Кроме того, в министерстве рекомендовали требовать справки о вакцинации, перенесенной болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие, проводить для тех, кто не привился, отдельные экзамены, а также организовать вакцинацию иностранных студентов за счет учебного заведения.

"С учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте РФ организациям целесообразно: <...> принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий - для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации", - говорится в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

Вузам рекомендовано установить для таких студентов особый режим посещения учебных корпусов.

Раскрыты детали убийства двухлетней девочки под Тулой

Родные женщины и двухлетней девочки из деревни Панарино Тульской области, в которых стрелял из ружья 69-летний житель, раскрыли детали убийства. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что в настоящее время потерпевшая находится в реанимации, и медики пока не дают прогнозов. Ребенка будут хоронить во вторник, 10 августа.

«Такую ляльку, такую красивую, такую хорошую...» — заявил родственник погибшей девочки.

Учителей обяжут общаться только в российских мессенджерах

Преподавателей государственных школ и вузов обяжут общаться с родителями, школьниками и студентами только через российские мессенджеры, почту и видеосервисы. Ограничение начнёт действовать в феврале 2022 года. Перевод на отечественный софт предстоит и всем госслужащим, сообщил «Коммерсант». К этому власти подтолкнула пандемия, а также проблемы с закупкой программ у Microsoft. Эксперты считают инициативу трудновыполнимой.