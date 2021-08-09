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Минобрнауки выступило против принудительной вакцинации студентов

Ura.Ruиещё 5
59 минут назад

Минобрнауки РФ обсудит с представителями всех заинтересованных сторон рекомендации по вакцинации студентов. Предписания не подразумевают принудительную вакцинацию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Минобрнауки выступило против принудительной вакцинации студентов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ближайшее время Минобрнауки России организует дополнительные обсуждения со всеми заинтересованными участниками — студентами, преподавателями, ректорам и экспертным сообществом. Также в обсуждении примут участие представители партии „Единая Россия“, поднявшие этот вопрос», — передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, ведомство против принудительного вакцинирования студентов. «Недопустимы какие-либо ограничения в деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки», — отметил он.

Ранее главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в разговоре с URA.RU заявил, что вакцинацию студентов и школьников нужно приурочить к ежегодным медосмотрам. Он объяснил, что студентов необходимо защитить от инфекции, так как большинство из них не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора.

Экономика,Евгений Тимаков,Минобрнауки,Роспотребнадзор,Единая Россия,ИТАР-ТАСС,
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