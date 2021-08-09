Эксперты предрекли «хорошие цифры» роста ВВП России

Эксперты заявили, что темпы роста ВВП России по итогам 2021 года составят до 5%, несмотря на медленное восстановление экономики. Главными причинами этого станут рост промышленного производства, экономической активности и даже закрытые границы. Об этом сообщил ТАСС.

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Так, главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова полагает, что цифры этого года «будут хорошими, как и экономическая активность», а рост экономики может составить до 5%. Положительными факторами в этом отношении станут восстановление добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, а закрытые границы позволят стимулировать внутренний спрос: россияне будут тратить деньги, которые в других условиях могли бы потратить за рубежом.

При этом воспрепятствовать достижению ранее озвученных прогнозов Минэкономразвития может дальнейшее ужесточение монетарной политики Банка России, тренд на нормализацию бюджетной политики и наращивание импорта. В то же время ужесточение денежно-кредитной политики едва ли станет ключевым фактором, поскольку снижение процентной ставки 2020 года было резким и коротким. Гораздо больше беспокойства у экспертов вызывают 2022–2023 годы, когда основные шоки в экономике будут пройдены.