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Эксперты предрекли «хорошие цифры» роста ВВП в 2021 году

News.ruиещё 2
1 час назад

Эксперты заявили, что темпы роста ВВП России по итогам 2021 года составят до 5%, несмотря на медленное восстановление экономики. Главными причинами этого станут рост промышленного производства, экономической активности и даже закрытые границы. Об этом сообщил ТАСС.

Эксперты предрекли «хорошие цифры» роста ВВП России
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ruСергей Лантюхов/NEWS.ru

Так, главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова полагает, что цифры этого года «будут хорошими, как и экономическая активность», а рост экономики может составить до 5%. Положительными факторами в этом отношении станут восстановление добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, а закрытые границы позволят стимулировать внутренний спрос: россияне будут тратить деньги, которые в других условиях могли бы потратить за рубежом.

При этом воспрепятствовать достижению ранее озвученных прогнозов Минэкономразвития может дальнейшее ужесточение монетарной политики Банка России, тренд на нормализацию бюджетной политики и наращивание импорта. В то же время ужесточение денежно-кредитной политики едва ли станет ключевым фактором, поскольку снижение процентной ставки 2020 года было резким и коротким. Гораздо больше беспокойства у экспертов вызывают 2022–2023 годы, когда основные шоки в экономике будут пройдены.

Накануне Минфин РФ заявил о том, что рост ВВП в 2021 году составит более 4%, а рост инфляции существенно превысит 5%. В этом Минфин РФ расходится с прогнозом Минэкономразвития, который предполагает рост ВВП в 2021 году до 3,8%, а инфляции — до 5%. При этом представитель Минэкономразвития подчёркивал, что оценки прогноза будут уточняться в сторону повышения и работа в этом направлении уже ведётся. Между тем эксперты отмечают, что расхождения между Минфином и Минэкономразвития по поводу отдельных показателей традиционны, а повышение прогноза по ВВП и инфляции позволит Минфину найти дополнительные доходы для финансирования государственных трат.

Экономика,Наталья Орлова,Альфа-банк,Минэкономразвития,Центральный банк России,Минфин,
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