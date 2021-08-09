"Разного рода обстоятельства": Молдавия отозвала своего посла

Владимира Головатюка отозвали с должности посла Молдавии в Москве. Он находится в Кишиневе и ожидает инструкций МИД республики для своих дальнейших действий. Ранее в СМИ просочилась информация об инциденте, предположительно имевшем место в начале июля. Сообщалось о возможных сексуальных домогательствах в отношении одной из сотрудниц дипмиссии. В МИД Молдавии данную тему не комментировали, сам посол также отказался говорить об этом.
Правительство Молдавии отозвало с должности посла в России Владимира Головатюка.
"Предложение об отзыве Владимира Головатюка с должности посла в РФ одобрено", - заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица на заседании кабмина в понедельник, 9 августа.
Комментируя проект отзыва посла, в пресс-службе МИД Молдавии отметили, что он касается "аспектов работы" Головатюка, а не отношений между двумя странами. По данным молдавских СМИ, в правительстве страны уже обсуждают кандидатуру нового посла в России.
Головатюка ранее вызвали в Кишинев для консультаций, касающихся работы представительства. После этого в СМИ появилась информация о скандале, связанном с сексуальными домогательствами в отношении одной из сотрудниц посольства. В МИД республики данную тему не комментировали, сам посол также отказался говорить с журналистами об этом. Об инциденте, предположительно имевшем место в начале июля, стало известно в конце прошлого месяца.
Как утверждает портал Deschide, Головатюк якобы пригласил сотрудницу дипмиссии под выдуманным предлогом в квартиру, расположенную над офисом. Когда девушка вошла, то увидела, что посол стоит в холле голым. Благодаря быстрой реакции ей удалось сбежать. Издание добавляет, что в соответствии с Уголовным кодексом республики сексуальные домогательства наказываются штрафом от 650 до 850 условных единиц, неоплачиваемыми общественными работами от 140 до 240 часов или лишением свободы на срок до трех лет.
Президент Молдавии Майя Санду назвала недопустимой ситуацию, в которой оказался посол страны в Москве. Она отметила, что после такого скандала Головатюку "нечего искать на этой должности".
"Такие случаи недопустимы, и мы попросим нового министра расследовать этот инцидент", - рассказала глава республики порталу Replicamedia.
Она добавила, что для замены Головатюка должна быть кандидатура, которая "сможет работать с властями Москвы", ее представит новый министр. Ожидается, что вскоре Санду подпишет указ об отставке действующего посла. Отметим, новым вице-премьером - министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии в минувшую пятницу, 6 августа, стал Нику Попеску.
Сам Головатюк по-прежнему находится в Молдавии и ожидает инструкций МИД для своих дальнейших действий. "Я поехал в давно запланированный отпуск. Естественно, приехал в Молдову. Встретился с министром, буквально на следующий день это было, 26 июля [тогда и.о. главы МИД республики был Аурелий Чокой – "Газета.Ru"], мы обсудили ситуацию. Учитывая разного рода обстоятельства, обсудили дальнейшие события, шаги. Потом, 28 числа, я был отозван из отпуска для консультаций, встречался с сотрудниками различных ветвей власти, прежде всего исполнительной, консультации были. В результате этих консультаций было принято решение сегодня на правительстве отозвать Головатюка с должности посла", - приводит его слова ТАСС.
Представитель МИД Даниел Водэ ранее объяснил возвращение Головатюка тем, что "необходимо прояснить, как осуществляется управление дипломатической миссией, а также аспекты, связанные с его поведением".
"До разъяснения всех обстоятельств этого дела мы воздерживаемся от комментирования информации, появившейся в национальной прессе, отмечая, что в министерстве продвигается нулевая толерантность к любого рода давлению", - отметил он.
Интересно, что и предшественник Головатюка на посту посла Молдавии в Москве - Андрей Негуца – был отозван в декабре 2020 года на фоне скандала.
Тогда в микроавтобусе дипмиссии обнаружили незаконные анаболические стероиды на сумму 8 млн леев (почти 33 млн рублей) весом 360 кг. Служба информации и безопасности предотвратила вывоз крупной партии препаратов на Украину.
Занимавший тогда пост президента республики Игорь Додон назвал случившееся "позором для Молдавии". Именно уходящий глава республики успел назначить Головатюка, бывшего в прошлом депутатом от Партии социалистов, новым послом в РФ.
Комментируя его увольнение, Додон связал это решение с "новой кадровой политикой" победившей на выборах проевропейской Партии действия и солидарности, поддерживающей президента Майю Санду.
По данным Telegram-канала "За кулисами дипломатии", Головатюк якобы оформил своей любовнице Оксане Суручану фиктивную дипломатическую аккредитацию сотрудницы посольства в России.
Впрочем, в последнем инциденте вероятно фигурирует другая женщина. Не стал премьером 18 марта 2021 года прошлый созыв молдавского парламента, где большинство было у социалистов, предложил кандидатуру Головатюка на пост премьер-министра. Однако тогда президент страны Майя Санду отказалась обсуждать этот вариант. Примечательно, что действующий премьер Наталья Гаврилица минувшей весной так же боролось за этот пост, но тогда она не была утверждена в должности.