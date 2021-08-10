Запад ввел санкции против Белоруссии

Санкции против Белоруссии в понедельник, 9 августа, объявила Великобритания, а за ней — США. Санкции вводятся «в связи с продолжающимся подавлением демократии и нарушением прав человека в стране». Насколько они могут оказаться чувствительными для экономики страны и какова их логика?

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Валерий Шарифулин/ТАСС

Сначала перечисление направлений, по которым будут действовать новые санкции, сделало британское вшешнеполитическое ведомство. Это — производство калия, нефтепродуктов, приборов для ведения наблюдения и радиоперехвата, товаров, предназначенных для изготовления сигарет, а также продукции и технологий двойного назначения. Кроме этого, вводится запрет на приобретение ценных бумаг, выпускаемых Белоруссией.

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Сказать, что эти меры будут незаметны для белорусской экономики, нельзя. Но в целом эффект от них будет невелик, так как власти страны постараются переориентировать свой экспорт, уверен политолог Денис Буконкин:

Денис Буконкин, политолог: «Есть некоторые моменты, которые могут быть достаточно ощутимы для Белоруссии, это, в частности, санкции в отношении белорусских нефтепродуктов, поскольку Великобритания была одним из достаточно крупных потребителей белорусской нефтеперерабатывающей отрасли. Также достаточно обидным для Белоруссии будет отказ от работы с белорусскими ценными бумагами, поскольку мы предлагали достаточно неплохие проценты. Если говорить о калийных удобрениях, то, в принципе, Великобритания никогда не была одним из главных потребителей».

Отдельно санкции были объявлены против российского предпринимателя Михаила Гуцериева. Это явный сигнал именно для российского крупного бизнеса, что с Лукашенко дел иметь лучше не надо, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов:

Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам: «Существует представление о его близости к белорусскому руководству, и, может быть, эти решения являются сигналом для других бизнесменов, что, в общем, следовало бы каким-то образом определиться. Возможно, это попытка таким образом оказать давление на бизнес-сообщество и России, и Белоруссии. Хотя в случае Белоруссии там фигур такого масштаба практически нет, поэтому здесь какие-то санкции применять в отношении собственников отдельных компаний, наверное, ни Европейский союз, ни Соединенные Штаты не будут».

Тем не менее в списке, опубликованном вскоре после британского американскими властями, помимо компаний, фигурируют и 23 белоруса, которые, по их мнению, являются близкими к Лукашенко бизнесменами. Интересно, что среди компаний, попавших под санкции, значится государственная гродненская табачная фабрика «Неман» и частная минская «Интер-тобакко». Согласно статистике, производство сигарет в Белоруссии значительно превышает потребности внутреннего рынка. Страну неоднократно обвиняли в контрабанде, в том числе и в Россию. А оппозиция неоднократно утверждала, что за счет этой незаконной торговли происходит завуалированное финансирование властей в Минске. Если британский запрет на поставку товаров, предназначенных для изготовления сигарет для белорусской табачной промышленности, — что слону дробина, включение в санкционный список конкретных предприятий может оказаться более чувствительным ударом, считает главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев:

Максим Королев, главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак»: «В июне было празднование 160-летия фабрики «Неман» в Гродно, и инсайдерская информация состоит в том, что их вообще никак не трогают эти санкции, потому что, даже если что-то запретят везти из Европы, есть Китай, где есть все. Если, конечно, конкретные компании перечисляются — это гораздо жестче, потому что в этом случае там есть чувствительные точки для табачного производства внутри Белоруссии. Например, запчасти. Если это будет запрещено — это будет чувствительный удар».