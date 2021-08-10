Оператора карт «Мир» планируют приватизировать

В Минфине обсуждают приватизацию Национальной системы платёжных карт (НСПК), компании — оператора платёжной системы «Мир», сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники. По их словам, сейчас ведётся разработка концепции, и есть принципиальное понимание, что это нужно делать. При этом Центробанк, владеющий НСПК, пока не ведёт переговоры ни с каким ведомством, заявили в пресс-службе регулятора.

Фото: Зыков Кирилл / Агентство «Москва» Зыков Кирилл / Агентство «Москва»

О том, что дискуссия по НСПК идёт, в том числе в Минфине, сообщили источники издания на рынке, а также в Министерстве финансов. По мнению собеседников, компания может рассчитывать на успешное публичное размещение акций. Источники в Минфине добавили, что конкретики по этому вопросу пока мало, но принципиальное понимание необходимости приватизировать компанию есть.

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По данным газеты, вопрос поднял замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров на совете по вопросам развития Национальной платёжной системы при ЦБ. В ФАС сообщили, что служба не участвует в обсуждении приватизации НСПК. В ведомстве подчеркнули, что вопрос о возможных вариантах продажи акций «требует тщательной проработки с учётом всех возможных рисков».

В Центробанке, в свою очередь, заявили, что не ведут подобную дискуссию с Минфином и ФАС. В ближайшие 3–5 лет изменений в акционерной структуре НСПК банковский регулятор не планирует. В НСПК отказались от комментариев, в Минфине не ответили на запрос.

По словам источников, пока вопрос не вышел на уровень межведомственного обсуждения, но участники рынка обсуждают эту идею с Минфином. «Есть две основные идеи — передать 50% плюс 1 акцию НСПК от ЦБ правительству, а остальное поделить между системно значимыми участниками платёжного рынка», — рассказал один из собеседников.

Другой вариант, к которому больше склоняется Минфин, — это приватизация 100% компании в рамках публичного размещения акций (IPO), сообщила газета.

Национальная система платёжных карт была создана в 2014 году, в 2015 году начала выпускать карты «Мир». По объёму платежей «Мир» занимает около 24% российского рынка. Все платежи Visa и Mastercard внутри России проходят через НСПК. Согласно отчётности по российским стандартам бухучёта (РСБУ), выручка НСПК за 2020 год выросла на 37,5%, до 22,23 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 8,23 млрд рублей, что почти в 1,5 раза выше показателя 2019 года.

О возможной приватизации НСПК начали говорить ещё в 2016 году. Тогда зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отмечала, что регулятор может обсудить этот вопрос, когда система станет достаточно развитой.