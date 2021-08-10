Налог на богатых принесет бюджету 70 млрд рублей

Поступления в бюджет от повышенного НДФЛ на богатых за полгода достигли почти 29 миллиардов рублей, а за 2021 год Федеральная налоговая служба ждет из этого источника 70 миллиардов рублей. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава ведомства Даниил Егоров в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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«Если говорить о ставке НДФЛ, то уже собрано более 29 миллиардов рублей, и в целом мы по году рассчитываем, что выйдем на 70 миллиардов рублей», – цитирует агентство Егорова.

С текущего года НДФЛ в России повысили с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Сборы налога на богатых направляются в федеральный бюджет, а поступления подоходного налога с базовой ставки - в бюджеты регионов.

«Я хочу напомнить, что эти суммы пойдут на помощь детям с орфанными заболеваниями», – указал глава ФНС.

Стоит также отметить, что в законе о бюджете на этот год и трехлетку дополнительные поступления от повышенного НДФЛ заложили на уровне 60 миллиардов рублей в 2021 году, 64 миллиарда – в 2022 году и 68,5 миллиарда – в 2023 году.