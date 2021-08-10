Обзор иноСМИ: В Молдавии нашли погреба для Путина, Меркель и Керри

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: Рамблер Рамблер

В Молдавии нашли погреба для Путина, Меркель и Керри

Видео дня

В молдавском винном погребе в Криково есть отсеки, в которых хранятся бутылки, презентованные иностранным политикам, посетившим страну. Так, там есть вино для канцлера Германии Ангелы Меркель, президента России Владимира Путина и бывшего госсекретаря США Джона Керри. Касаться бутылок посетителям нельзя, потому что даже слой пыли на них ценен, пишет немецкий журнал Focus.

При этом издание отмечает, что для винодельческой отрасли страны стал тяжелым ударом запрет на импорт, введенный Россией в 2006 году из-за спора о Приднестровье. Однако сейчас молдавские виноделы все больше ориентируются на западный рынок, улучшив качество своей продукции, чтобы конкурировать с Францией и Германией.

В Китае назвали единственный способ обеспечения безопасности Тайваня

Тайваньские военные должны понимать, что, если начнется война с Китаем, американское вооружение им не поможет, а единственным способом выжить станет прекращение сопротивления. Об этом пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».

Покупка у США 40 самоходных гаубиц M109A6 и другого оружия на общую сумму 750 миллионов долларов, а также заявления Японии о развертывании ракет, не смогут обеспечить победу Тайваня. Единственный способ обеспечить безопасность - принять «принцип одного Китая», подчеркивается в статье.

Японцы раскритиковали участие России в Играх в Токио

Российские спортсмены не должны были участвовать в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио, так как страна наказана за допинг. Однако Международный олимпийский комитет не сумел обеспечить адекватное наказание. Об этом заявили японские читатели Yahoo News Japan, перевод комментариев которых сделало «ИноСМИ».

«В этот раз Россия не должна была участвовать! Отдельным спортсменам можно выступать в индивидуальных соревнованиях. Но в командных — нельзя! Страну дисквалифицировали», «Что касается России, то она взяла много медалей, то есть в санкциях не было никакого смысла. Просто название сменилось на ОКР», - заметили они.

США не могут обвинить в «гаванском синдроме» Россию

Секретное совещание с участием директора Национальной разведки, госсекретаря, генпрокурора, директора ЦРУ и директор ФБР, показало, что у США пока нет доказательств осуществления российскими агентами атак на дипломатов, так называемого «гаванского синдрома». Об этом со ссылкой на собственные источники пишет The New York Times.

Основной теорией «гаванского синдрома» являются направленные атаки в СВЧ-диапазоне, однако доказательств того, что к ним причастна именно Россия пока нет, отметили источники.

На Украине оценили выступление спортсменов в Токио

Выступление украинских спортсменов, которые на Олимпийских играх в Токио заняли в официальном командном зачете 44 место, нельзя назвать провалом. Об этом пишет «Главред».