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"Это принципиальная позиция": китаевед о закрытии посольства КНР в Литве

Елена Прошина
31 минуту назад

Отзыв Китаем своего дипломата из Литвы после того как там открылось посольство Тайваня - часть системной политики КНР по непризнанию КНР независимости островного государства. Об этом "Рамблеру" рассказал китаевед, замдиректора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский.

"Это принципиальная позиция": китаевед о закрытии посольства КНР в Литве
Фото: ТАССТАСС

"Надо понимать, что это принципиальная позиция КНР, происходит такое не впервые. Китай считает Тайвань частью себя. Как только Тайвань открывает свое посольство в какой-то стране, Китай перестает поддерживать с ней дипломатические отношения", - заявил он.

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Островский напомнил, что это не первый случай закрытия китайской дипмиссии в Прибалтике. В начале 90-х годов дипломатический скандал разразился в Латвии. Представители КНР тогда точно так же покинули страну после открытия в ней посольства Тайваня.

"Кончилось это плохо это для латышей, они просили Тайвань оказать им помощь, Тайвань отказался, а латыши пошли "на поклон" Китаю", - отметил китаевед.

Китай расторгает отношения не только с государствами, признающими Тайвань, но и с коммерческими предприятиями, работающими с островом.

"Китай даже запрещает работать на своей территории авиакомпаниям, которые летают на Тайвань. Например, нидерландская KLM создала дочку KLM Asia, чтобы обойти этот запрет", - рассказал Андрей Островский.

Китаевед также уточнил, что на территории РФ вместо официального представительства Тайваня действует Тайбэйско-Московская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству. Статус этой организации и ее довольно ограниченные официальные полномочия позволяют ей функционировать, не навлекая на государство-хост санкции официального Пекина.

Китай отозвал посла из Вильнюса

Китай отозвал своего представителя из Литвы после того как правительство прибалтийского государство решило открыть у себя официальное представительство Тайваня. Также Пекин попросил Литву отозвать своего посла из КНР. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД КНР.

"Эта акция грубо нарушила дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами и нанес серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая", - говорится в заявлении на сайте министерства.

МИД Литвы с сожалением отнесся к такому решению КНР. Однако в ведомстве подчеркнули, что будут продолжать развивать отношения с Тайванем.

"Уважая принцип единого Китая, Литва намерена развивать взаимовыгодные связи с Тайванем, как и со многими другими странами Евросоюза и мира", - цитирует заявление министерства портал Delfi.

Тайвань обрел фактическую независимость от континентального Китая в 1949 году, после того как генералиссимус Чан Кайши эвакуировал туда партию Гоминьдан и ряд органов управления из-за поражения в войне с коммунистической партией Мао Цзедуна.

Экономика,Мао Цзедун,Андрей Островский,РАН,ЕС,
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