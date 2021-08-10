Когда завершится пандемия COVID-19?: Прогнозы специалистов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила COVID-19 пандемией 11 марта прошлого года. От осложнений, вызванных заболеванием, в мире скончалось более 4 млн человек. Как будет развиваться ситуация с пандемией и когда она завершится? Эти вопросы, без сомнения, волнуют все человечество. "Рамблер" собрал последние прогнозы специалистов на эту тему.
Доктор Ларри Бриллиант, работавший врачом в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по искоренению оспы, заявил 10 августа, что мир далек от окончания пандемии COVID-19 из-за отсутствия достаточного количества вакцин для каждой страны. Он также отметил, что только 15 процентов людей в мире прошли вакцинацию, а в некоторых странах она не проводилась даже пяти процентам жителей.
"Я думаю, что мы ближе к началу, чем к концу пандемии, и не потому, что вариант Дельта, который мы рассматриваем сейчас, будет длиться так долго. Если мы не вакцинируем всех в более чем 200 странах, все равно будут появляться новые варианты", - приводил его слова "МК".
По словам Бриллианта, что индийский вариант коронавируса "дельта", возможно, стал "самым заразным вирусом" в истории.
При сохранении нынешних темпов вакцинации в мире пандемия в 2022 году не закончится, на это уйдёт 2–3 года. Об этом сообщил РИА Новости глава филиала «Вектора» в Екатеринбурге Александр Семёнов. Он подчеркнул, если процесс вакцинации будет ускорен, то «пандемия завершится гораздо быстрее».
Специалист напомнил, что опыт борьбы с гонконгским гриппом, показывает, что для полного завершения пандемического процесса нужно 2–3 года, и это зависит в первую очередь от темпов образования коллективного иммунитета.
Напряженная ситуация с коронавирусом в России может сохраняться в течение еще трех лет, так как среди ее жителей до сих пор не сформировался коллективный иммунитет. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
По словам эксперта, стране определенно стоит ожидать новых вспышек инфекции, так как показатель иммунизации в стране не достиг даже 60 процентов. Он подчеркнул, что борьба с COVID-19 будет осложняться новыми штаммами вируса, в том числе «дельта», которая появилась в большинстве регионов.
Главный врач клиники «Horev Medical Centre» доктор Роман Барак рассказал «МК» о прогнозах лучших профессоров мира, согласно которым до окончания пандемии коронавируса пройдет еще от двух до трех лет.
"Если посмотреть, что произошло в истории человечества Все эти вирусы приходят и уходят. По расчетам лучших профессоров мира, чтобы мы забыли о коронавирусе и расслабились, пройдет от двух до трех лет. Большинство мудрых и грамотных людей говорят про эти сроки. Когда закончится пандемия, останутся только периодические случаи его проявления. Может летом или зимой, - заявил специалист.
По мнению эпидемиолога и декана школы общественного здравоохранения университета Джорджа Вашингтона Линн Голдман, в течение следующих нескольких месяцев "мы увидим почти полное прекращение пандемии, особенно в Соединенных Штатах и Европе, других богатых странах, Японии, Тайване", в то время как в остальных странах будут продолжены усилия по иммунизации людей.
При этом, отмечает Голдман, весьма вероятно, что даже когда мы сможем сказать, что пандемия закончилась, передача вируса будет продолжаться в странах с низким уровнем вакцинации.
Россияне с учетом темпов вакцинации и неучтенных бессимптомных переболевших к Новому году могут достичь коллективного иммунитета против коронавируса, считают эксперты.
Как уточнил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, коллективный иммунитет в России может сформироваться раньше, чем указано в прогнозах с официальной статистикой. Эксперт напомнил: в большинстве таких оценок не учитывается та часть россиян, которая перенесла COVID-19 бессимптомно и не догадывается о наличии у себя антител.
Профессор медицины Пол Хантер из Университета Восточной Англии в британском Норидже полагает, что новая коронавирусная инфекцией в будущем будет протекать у пациентов как обычная простуда.
По его словам, COVID-19 станет другой болезнью. Через несколько лет подавляющее большинство случаев заражения будут протекать бессимптомно или как легкая форма заболеваний носа и горла. Хантер полагает, что новая коронавирусная инфекция станет сезонным заболеванием, которое зимой будет достигать своего пика, при этом количество смертей от нее будет уменьшаться. По его мнению, вакцинация замедлит распространение ковида, однако станет хуже предотвращать новые случаи заражения, хотя прививки продолжат защищать от госпитализации и летальных исходов. Кроме того, Хантер предположил, что штамм "дельта" станет конечной стадией развития коронавируса.