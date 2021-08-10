Когда завершится пандемия COVID-19?: Прогнозы специалистов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила COVID-19 пандемией 11 марта прошлого года. От осложнений, вызванных заболеванием, в мире скончалось более 4 млн человек. Как будет развиваться ситуация с пандемией и когда она завершится? Эти вопросы, без сомнения, волнуют все человечество. "Рамблер" собрал последние прогнозы специалистов на эту тему.

Эпидемиолога из США: мы ближе к началу, чем к концу пандемии

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Доктор Ларри Бриллиант, работавший врачом в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по искоренению оспы, заявил 10 августа, что мир далек от окончания пандемии COVID-19 из-за отсутствия достаточного количества вакцин для каждой страны. Он также отметил, что только 15 процентов людей в мире прошли вакцинацию, а в некоторых странах она не проводилась даже пяти процентам жителей.

"Я думаю, что мы ближе к началу, чем к концу пандемии, и не потому, что вариант Дельта, который мы рассматриваем сейчас, будет длиться так долго. Если мы не вакцинируем всех в более чем 200 странах, все равно будут появляться новые варианты", - приводил его слова "МК".

По словам Бриллианта, что индийский вариант коронавируса "дельта", возможно, стал "самым заразным вирусом" в истории.

"Вектор": пандемия в 2022 году не закончится

При сохранении нынешних темпов вакцинации в мире пандемия в 2022 году не закончится, на это уйдёт 2–3 года. Об этом сообщил РИА Новости глава филиала «Вектора» в Екатеринбурге Александр Семёнов. Он подчеркнул, если процесс вакцинации будет ускорен, то «пандемия завершится гораздо быстрее».

Специалист напомнил, что опыт борьбы с гонконгским гриппом, показывает, что для полного завершения пандемического процесса нужно 2–3 года, и это зависит в первую очередь от темпов образования коллективного иммунитета.

В Роспотребнадзоре предсказали еще три года напряженной борьбы с COVID

Напряженная ситуация с коронавирусом в России может сохраняться в течение еще трех лет, так как среди ее жителей до сих пор не сформировался коллективный иммунитет. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По словам эксперта, стране определенно стоит ожидать новых вспышек инфекции, так как показатель иммунизации в стране не достиг даже 60 процентов. Он подчеркнул, что борьба с COVID-19 будет осложняться новыми штаммами вируса, в том числе «дельта», которая появилась в большинстве регионов.

Доктор Барак: вирусы приходят и уходят

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Главный врач клиники «Horev Medical Centre» доктор Роман Барак рассказал «МК» о прогнозах лучших профессоров мира, согласно которым до окончания пандемии коронавируса пройдет еще от двух до трех лет.

"Если посмотреть, что произошло в истории человечества Все эти вирусы приходят и уходят. По расчетам лучших профессоров мира, чтобы мы забыли о коронавирусе и расслабились, пройдет от двух до трех лет. Большинство мудрых и грамотных людей говорят про эти сроки. Когда закончится пандемия, останутся только периодические случаи его проявления. Может летом или зимой, - заявил специалист.

Мнение эпидемиолога Линн Голдман

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По мнению эпидемиолога и декана школы общественного здравоохранения университета Джорджа Вашингтона Линн Голдман, в течение следующих нескольких месяцев "мы увидим почти полное прекращение пандемии, особенно в Соединенных Штатах и Европе, других богатых странах, Японии, Тайване", в то время как в остальных странах будут продолжены усилия по иммунизации людей.

При этом, отмечает Голдман, весьма вероятно, что даже когда мы сможем сказать, что пандемия закончилась, передача вируса будет продолжаться в странах с низким уровнем вакцинации.

Когда у россиян появится коллективный иммунитет?

Россияне с учетом темпов вакцинации и неучтенных бессимптомных переболевших к Новому году могут достичь коллективного иммунитета против коронавируса, считают эксперты.

Как уточнил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, коллективный иммунитет в России может сформироваться раньше, чем указано в прогнозах с официальной статистикой. Эксперт напомнил: в большинстве таких оценок не учитывается та часть россиян, которая перенесла COVID-19 бессимптомно и не догадывается о наличии у себя антител.

Британский профессор: COVID-19 в будущем будет похож на простуду

Профессор медицины Пол Хантер из Университета Восточной Англии в британском Норидже полагает, что новая коронавирусная инфекцией в будущем будет протекать у пациентов как обычная простуда.