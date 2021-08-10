Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Эксперты предсказали курс рубля в августе

Елена Прошина
38 минут назад

Эксперты высказались по поводу курса рубля в августе. Как сообщает Business FM, аналитики считают, что месяц будет достаточно хорошим для рубля.

Эксперты предсказали курс рубля в августе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота», август станет достаточно хорошим для рубля, поскольку все негативные новости, которые могли бы отпугнуть трейдеров, уже произошли.

«Если говорить о каких-то серьезных рисках, санкциях и прочем, я думаю, что на фоне эпидемии мировому сообществу глубоко не до нас. Поэтому тот уровень, на котором находится рубль относительно доллара и евро, мне кажется достаточно логичным, достаточно комфортным», – отметил он.

Другой эксперт, управляющий активами УК «Регион Эссет Менеджмент» Алексей Скабалланович отметил, что валютный рынок крайне непредсказуем, однако для рубля складывается положительная картина.

«Можно посмотреть на цены на газ, которые бьют каждую неделю свои рекорды. Цены на нефть тоже выше 70 долларов, это все очень дорого. Внешне благоприятная конъюнктура, экономически вроде бы все обо всем договорились, все хорошо: завершение строительства «Северного потока — 2», не ждем внезапных санкций», – отметил он.

Отметим, что сейчас цены на нефтяном рынке растут после падения до трехнедельных минимумов 9 августа. При этом рост котировок ограничен из-за беспокойства по поводу заболеваемости коронавирусом.

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители