Эксперты предсказали курс рубля в августе

Эксперты высказались по поводу курса рубля в августе. Как сообщает Business FM, аналитики считают, что месяц будет достаточно хорошим для рубля.
Как отметил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота», август станет достаточно хорошим для рубля, поскольку все негативные новости, которые могли бы отпугнуть трейдеров, уже произошли.
«Если говорить о каких-то серьезных рисках, санкциях и прочем, я думаю, что на фоне эпидемии мировому сообществу глубоко не до нас. Поэтому тот уровень, на котором находится рубль относительно доллара и евро, мне кажется достаточно логичным, достаточно комфортным», – отметил он.
Другой эксперт, управляющий активами УК «Регион Эссет Менеджмент» Алексей Скабалланович отметил, что валютный рынок крайне непредсказуем, однако для рубля складывается положительная картина.
«Можно посмотреть на цены на газ, которые бьют каждую неделю свои рекорды. Цены на нефть тоже выше 70 долларов, это все очень дорого. Внешне благоприятная конъюнктура, экономически вроде бы все обо всем договорились, все хорошо: завершение строительства «Северного потока — 2», не ждем внезапных санкций», – отметил он.
Отметим, что сейчас цены на нефтяном рынке растут после падения до трехнедельных минимумов 9 августа. При этом рост котировок ограничен из-за беспокойства по поводу заболеваемости коронавирусом.