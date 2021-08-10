Эксперты предсказали курс рубля в августе

«Можно посмотреть на цены на газ, которые бьют каждую неделю свои рекорды. Цены на нефть тоже выше 70 долларов, это все очень дорого. Внешне благоприятная конъюнктура, экономически вроде бы все обо всем договорились, все хорошо: завершение строительства «Северного потока — 2», не ждем внезапных санкций», – отметил он.