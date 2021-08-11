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Ученый назвал находящиеся под угрозой исчезновения страны

Российская Газетаиещё 6
1 час назад

Глобальное потепление на 1,5 градуса может привести к исчезновению некоторых островных государств Тихого океана. Об этом заявил глава отдела исследований Greenpeace Australia Pacific Никола Казуле газете The Guardian.

Названы находящиеся под угрозой исчезновения страны
Фото: ReutersReuters

Он отметил, что повышение уровня моря продолжится.

"Это приведет к тому, что такие места, как Кирибати, Вануату и Соломоновы острова станут непригодными для проживания", - добавил Казуле.

По словам ученого, страны Тихого океана уже долгое время страдают от мощных циклонов и сильных приливов, перемежающихся с продолжительными засухами и засолением грунтовых вод. Все это наносит непоправимый вред сельскому хозяйству.

ООН сообщила о необратимой катастрофе на Земле

Еще одна проблема - уход многих островов под воду из-за повышения уровня моря. Эксперт предупредил, что с повышением температуры будут усиливаться и природные катаклизмы.

Экономика,ООН,The Guardian,
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