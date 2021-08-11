Названы находящиеся под угрозой исчезновения страны

Глобальное потепление на 1,5 градуса может привести к исчезновению некоторых островных государств Тихого океана. Об этом заявил глава отдела исследований Greenpeace Australia Pacific Никола Казуле газете The Guardian.

Фото: Reuters Reuters

Он отметил, что повышение уровня моря продолжится.

"Это приведет к тому, что такие места, как Кирибати, Вануату и Соломоновы острова станут непригодными для проживания", - добавил Казуле.

По словам ученого, страны Тихого океана уже долгое время страдают от мощных циклонов и сильных приливов, перемежающихся с продолжительными засухами и засолением грунтовых вод. Все это наносит непоправимый вред сельскому хозяйству.