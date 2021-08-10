Дочь Пескова призвала тратить средства ФНБ на тушение пожаров

«Только когда соцсети начали трубить о бедственном положении в Якутии, регион признал, что нуждается в значительной поддержке. Думаю, горящие миллионы гектар являются веской причиной обратиться к средствам ФНБ. Такие проблемы должны решаться с наименьшими потерями и каждый регион должен иметь достаточную техническую оснащённость для решения таких непростых задач», — написала Пескова.