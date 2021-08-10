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Дочь Пескова призвала тратить на тушение пожаров народные деньги

Ura.Ru
54 минуты назад

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, предложила потратить средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на помощь в тушении пожаров в Якутии. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Дочь Пескова призвала тратить средства ФНБ на тушение пожаров
Фото: InstagramInstagram

«Только когда соцсети начали трубить о бедственном положении в Якутии, регион признал, что нуждается в значительной поддержке. Думаю, горящие миллионы гектар являются веской причиной обратиться к средствам ФНБ. Такие проблемы должны решаться с наименьшими потерями и каждый регион должен иметь достаточную техническую оснащённость для решения таких непростых задач», — написала Пескова.

В селе Якутии лесные пожары уничтожили дома

Дочь пресс-секретаря президента РФ также отметила, что в настоящее время на территории РФ необходимо развивать авиацию для пожаротушения, налаживать коммуникацию.

«Чтобы не позволять такого рода проблемам разрастаться до того, что мы видим сейчас в Якутии», — подытожила она.

Ранее в Якутии из-за лесных пожаров начали эвакуировать женщин и детей. Населенным пунктам угрожает пожар площадью в 7 000 гектаров. Дым от пожаров в Якутии уже затянул Байкал, общая площадь возгорания превышает 7,7 млн гектар, передает телеканал 360.

Экономика,Елизавета Пескова,Дмитрий Песков,Фонд национального благосостояния,Телеканал "360° Подмосковье",
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