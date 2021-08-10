Дочь Пескова призвала тратить средства ФНБ на тушение пожаров

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, предложила потратить средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на помощь в тушении пожаров в Якутии. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.
«Только когда соцсети начали трубить о бедственном положении в Якутии, регион признал, что нуждается в значительной поддержке. Думаю, горящие миллионы гектар являются веской причиной обратиться к средствам ФНБ. Такие проблемы должны решаться с наименьшими потерями и каждый регион должен иметь достаточную техническую оснащённость для решения таких непростых задач», — написала Пескова.
Дочь пресс-секретаря президента РФ также отметила, что в настоящее время на территории РФ необходимо развивать авиацию для пожаротушения, налаживать коммуникацию.
«Чтобы не позволять такого рода проблемам разрастаться до того, что мы видим сейчас в Якутии», — подытожила она.
Ранее в Якутии из-за лесных пожаров начали эвакуировать женщин и детей. Населенным пунктам угрожает пожар площадью в 7 000 гектаров. Дым от пожаров в Якутии уже затянул Байкал, общая площадь возгорания превышает 7,7 млн гектар, передает телеканал 360.