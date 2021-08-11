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Кондитеры изменят рецепты конфет из-за роста цен на жиры

News.ruиещё 2
53 минуты назад

Гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев заявил, что компания намерена начать выпускать конфеты с упрощённой рецептурой, при которой дорогостоящие начинки заменят на более бюджетные. Он отметил, что целью оптимизации ассортимента станет снижение содержания кондитерских жиров, которые за последний год сильно подорожали, сообщает РБК.

Кондитеры изменят рецепты конфет из-за роста цен на жиры
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

В компании, выпускающей конфеты под марками «35», Cho Ko-Te, «ДаЁжъ» и Q подсчитали, что за время пандемии себестоимость производства кондитерских изделий выросла примерно на 30%. Если цены на сахар и подсолнечное масло в июне стабилизировались, то стоимость пальмового масла и его производных, какао-масла и тропических жиров растёт, подчеркнул Барышев.

Он добавил, что ретейлеры сами просят делать конфеты «чуть попроще, но чуть подешевле», а добиться этого можно за счёт более низкой жирности.

Жир — это самое дорогое в конфете сегодня. Если раньше конфета с жировой начинкой внутри помады воспринималась на ура, то сейчас жировые включения не нужны покупателю, из-за высокой цены люди не понимают, зачем за это платить, — пояснил Барышев.

Ранее стало известно, что себестоимость производства водки в России в 2021 году выросла на 3% из-за подорожания сырьевых товаров, таких как зерно и древесина. Об этом заявил гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов. Он пояснил, что «Татспиртпром» пока нивелирует рост сырья и производственных материалов, поскольку компания запаслась ими, а по некоторым позициям заключила контракты с фиксированной ценой будущих поставок.

Экономика,Компании,Леонид Барышев,
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