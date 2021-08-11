Кондитеры изменят рецепты конфет из-за роста цен на жиры

Гендиректор «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев заявил, что компания намерена начать выпускать конфеты с упрощённой рецептурой, при которой дорогостоящие начинки заменят на более бюджетные. Он отметил, что целью оптимизации ассортимента станет снижение содержания кондитерских жиров, которые за последний год сильно подорожали, сообщает РБК.

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В компании, выпускающей конфеты под марками «35», Cho Ko-Te, «ДаЁжъ» и Q подсчитали, что за время пандемии себестоимость производства кондитерских изделий выросла примерно на 30%. Если цены на сахар и подсолнечное масло в июне стабилизировались, то стоимость пальмового масла и его производных, какао-масла и тропических жиров растёт, подчеркнул Барышев.

Он добавил, что ретейлеры сами просят делать конфеты «чуть попроще, но чуть подешевле», а добиться этого можно за счёт более низкой жирности.

Жир — это самое дорогое в конфете сегодня. Если раньше конфета с жировой начинкой внутри помады воспринималась на ура, то сейчас жировые включения не нужны покупателю, из-за высокой цены люди не понимают, зачем за это платить, — пояснил Барышев.