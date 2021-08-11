В США допустили войну с Китаем за Луну

США, Китай и Россия не ратифицировали дополнительное соглашение к Договору о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, запрещающее военную деятельность на Луне, утверждает американское издание Defense One.

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В публикации утверждается, что на Луне имеется ограниченное число локаций, подходящих для размещения обитаемых или посещаемых баз. Согласно Defense One, Китай или Россия, разместив свои базы в экономически выгодных местах, могут организовать вокруг них зону безопасности, куда будет ограничен доступ США.

Издание допускает, что данное обстоятельство может спровоцировать военные действия, что потребует защиты активов США на расстоянии 272 тысяч миль (около 438 тысяч километров) от Земли.

«В будущем потребуются другие оборонительные и наступательные средства для обеспечения открытого и мирного использования окололунного пространства», — приводит Defense One мнение инженера космических систем Лауры Даффи и юриста Джеймса Лейка.